Il nuovo pick-up di Ford costerà meno di 26.000 euro

Si chiamerà Fathom, debutterà negli Stati Uniti alla fine del 2027 e avrà un prezzo d'attacco di 29.945 dollari (circa 26.000 euro).

Il nuovo pick-up elettrico compatto di Ford inaugurerà così la piattaforma UEV (Universal Electric Vehicle) della Casa americana e, grazie alle dimensioni da midsize e al listino competitivo, potrebbe rappresentare un candidato ideale anche per il mercato europeo qualora il debutto negli USA dovesse rivelarsi un successo.

6 Fonte: Theophilus Chin | Motor1

Primi dettagli

Ford ha finalmente svelato il nome del suo atteso pick-up elettrico compatto, un modello di cui si parla ormai da tempo e che punta ad ampliare l'offerta di veicoli a batteria del marchio.

Il nuovo modello si chiamerà Fathom e sarà il primo veicolo basato sulla nuova piattaforma Universal Electric Vehicle (UEV), un'architettura sviluppata per dare vita a una famiglia di elettriche più economiche e adatte a un pubblico molto più ampio. Il debutto commerciale negli Stati Uniti è previsto per la fine del 2027, mentre i preordini apriranno nei primi mesi dello stesso anno.

Nonostante le dimensioni esterne più contenute rispetto ai grandi pick-up americani (e quindi probabilmente più vicine a quelle del Maverick ossia circa 5 metri di lunghezza), il nuovo Fathom offrirà un abitacolo particolarmente generoso. La Casa dichiara infatti uno spazio interno superiore a quello di una Toyota RAV4 e addirittura maggiore rispetto all'attuale Ranger.

Ford Fathom EV il Rendering di Motor1 Foto di: Theophilus Chin | Motor1

Il nuovo Fathom nascerà già predisposto per il sistema BlueCruise, la tecnologia di guida assistita hands-free di Ford che permette, sulle strade abilitate, di guidare senza tenere le mani sul volante.

Per quanto riguarda l'infotainment, il pick-up integrerà Apple Maps direttamente nel sistema di navigazione, pur mantenendo la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, così da lasciare agli utenti la possibilità di utilizzare le piattaforme preferite.

Prezzo sotto i 30.000 dollari

Ford manterrà la promessa fatta nei mesi scorsi, proponendo il nuovo Fathom con un listino di partenza inferiore ai 30.000 dollari. La versione d'ingresso costerà infatti 29.945 dollari, cifra che comprende anche la destination fee di 1.595 dollari prevista negli Stati Uniti.

Per il momento il costruttore non ha diffuso le specifiche tecniche complete, limitandosi a precisare che questo prezzo si riferisce alla variante equipaggiata con la batteria Standard Range. Maggiori informazioni su autonomia, potenza, capacità di traino e tempi di ricarica saranno comunicate nei prossimi mesi, con l'avvicinarsi del lancio.

Ford Fathom EV il Rendering di Motor1- L'ipotesi del frontale Foto di: Theophilus Chin | Motor1

In ogni caso, l'obiettivo di Ford è ridurre sensibilmente i costi di produzione, rendendo le auto elettriche competitive anche nella fascia di prezzo inferiore ai 30.000 dollari, un traguardo considerato fondamentale per favorire una diffusione ancora più ampia della mobilità a zero emissioni.

La produzione del nuovo pick-up inizierà presso lo stabilimento Ford di Louisville, in Kentucky, con le prime consegne previste entro la fine del 2027.

Nei prossimi mesi, comunque, ne sapremo di più. Anche perché già in queste ore, la Casa americana ha avviato una massiccia campagna di comunicazione sui social network creando addirittura una pagina Instagram dedicata (come fatto per Mustang e Bronco), a dimostrazione di quanto il brand punti su questo modello.

Fotogallery: Ford Fathom EV il rendering di Motor1

6 Fonte: Theophilus Chin | Motor1