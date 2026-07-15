Ford lancia Pro AI: così cambia la gestione delle flotte

Gestire decine o centinaia di veicoli significa avere a disposizione una montagna di dati, ma trovare quello che serve davvero non è sempre immediato. Per questo Ford ha presentato Ford Pro AI, un assistente basato sull'intelligenza artificiale che permette ai responsabili delle flotte di ottenere informazioni semplicemente facendo una domanda, proprio come accade con i più diffusi chatbot.

La novità è integrata nella piattaforma Ford Pro Telematics e punta a far risparmiare tempo nella gestione quotidiana dei veicoli.

Basta una domanda per trovare quello che serve

Anziché navigare tra menu, filtri e fogli Excel, con Ford Pro AI è possibile chiedere direttamente quali veicoli devono fare il tagliando, quali sono rimasti troppo tempo con il motore acceso da fermi oppure quali conducenti hanno superato più spesso i limiti di velocità.

L'assistente analizza i dati raccolti dalla telematica e restituisce una risposta chiara e immediata, così da individuare rapidamente eventuali problemi e intervenire prima che si trasformino in costosi fermi macchina.

Ford Transit City - L2 H2 -Ricarica Foto di: Ford

Secondo Ford Pro, la divisione dell'azienda dedicata ai clienti professionali, un fermo imprevisto richiede in media oltre due ore di lavoro amministrativo, mentre la gestione ordinaria di una flotta può occupare fino al 10% del tempo di un fleet manager.

Già incluso nella piattaforma Ford

Ford Pro AI utilizza i dati originali dei veicoli Ford e funziona direttamente all'interno di Ford Pro Telematics, senza richiedere configurazioni o software aggiuntivi. Il servizio è compreso in tutti gli abbonamenti a pagamento della piattaforma e mantiene gli stessi livelli di sicurezza e autorizzazione già previsti dal sistema.

Ford Transit City - La cabina Foto di: Ford

L'annuncio arriva in un momento di forte crescita per Ford Pro, che oggi conta oltre 900mila abbonamenti software attivi nel mondo. L'azienda sottolinea inoltre che, grazie al servizio FORDLiive, nel 2025 i clienti europei hanno evitato quasi un milione di giorni di fermo veicolo, grazie a una gestione più efficiente della manutenzione e dell'assistenza.