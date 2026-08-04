Come e quanto cambia la nuova Mercedes GLA rispetto alla vecchia

La nuova Mercedes GLA si inserisce nel filone di ripensamento totale, stilistico e tecnologico, degli ultimi modelli di Stoccarda che da una parte guardano al passato, dall'altra puntano drtitti verso il futuro. Il linguaggio stilistico infatti attinge a piene mani dalle Mercedes di un tempo, mentre sotto si nasconde una meccanica nata prima di tutto con l'elettrico in testa, ma adatta anche a ospitare unità elettrificate.

E così la Mercedes GLA 2026 diventa quasi un'altra auto rispetto alla vecchia generazione. Ma quanto cambia davvero?

Esterni

La nuova Mercedes GLA ha messo su parecchi muscoli, soprattutto nel muso, dove la mascherina torna ad avere un'importanza preponderante nel definire lo stile del crossover compatto della Stella. E può anche essere illumiinato grazie 158 micro-LED, in grado anche di proiettare scenografie luminose animate. La GLA ibrida invece si accontenta di 150 stelle cromate. Insomma, un trattamento ben differente rispetto alla precedente GLA, che punta su uno sviluppo più orizzontale, lasciando alle versioni AMG un trattamento diverso reso dai classici elementii cromati verticali.

Mercedes GLA 2026 Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA 2025

Anche le dimensioni cambiano e non poco: la nuova Mercedes GLA è lunga 4,57 metri, 16 cm in più rispetto alla generazione che va a sostituire, facendo quasi un salto di segmento.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Mercedes GLA 2026 4,57 metri 1,85 metri 1,61 metri 2,79 metri Mercedes GLA 2025 4,41 metri 1,83 metri 1,61 metri 2,73 metri

Interni

La vecchia Mercedes GLA segue l'impostazione classica Mercedes, con due monitor inseriti in un unico elemento, così da avere strumentazione digitale e sistema di infotainment. La nuova generazione mantiene lo stesso approccio, ma (molto) più in grande. Se infatti prima ci si accontentava di 10,25" per schermo ora quello centrale cresce fino a 14" e può essere affiancato da un terzo monitor, davanti al passeggero anteriore, ancora una volta da 14". Si chiama MBUX Superscreen e l'effetto è decisamente d'impatto. e un display dedicato al passeggero (anch'esso da 14").

Rimangono naturalmente elementi come la piastra per la ricarica wireless dello smartphone, sistemati però in posizione diversa per via del nuovo disegno del tunnel centrale, che sulla Mercedes GLA 2026 è strutturato su due livelli. A fare da punto di unione tra le due generazioni ci sono fondamentalmente le bocchette circolari dell'aria. Il volante cambia: le razze orizzontali non sono più sdoppiate e quella verticale va rastremandosi verso la corona.

Le misure maggiorate all'esterno portano in dote maggior abitabilità e un bagagliaio che parte da 410 litri e arriva a 1.400 abbattendo i sedili posteriori.

Modello Strumentazione Monitor centrale Bagagliaio Mercedes GLA 2026 10,25" 14" 410/1.400 litri Mercedes GLA 2025 10,25" 10,25" 385/1.385 litri (PHEV)

435/1.430 litri (ICE)

Motori

Lato motori cambia tutto. Se la vecchia Mercedes GLA infatti è disponibile con unità benzina mild hybrid, diesel e plug-in, la GLA 2026 ora punta in primis sull'elettrico, ma è già prevista una versione ibrida, in arrivo nel corso del 2027.

Mercedes GLA 2026 Foto di: Mercedes-Benz Mercedes GLA 2025 Foto di: Motor1.com

La Mercedes GLA benzina è quella con la gamma più ampia, con potenze di 136, 163, 224, 306 e 421 CV, questi ultimi riservati alla 45 AMG. Lato diesel invece il protagonista è il 2.0 da 116, 150 e 190 CV mentre per il plug-in c'è il solo 2.0 da 218 CV. Discorso a parte per la GLA 45 AMG, l'unica puramente a benzina e punta di diamante della famiglia del crossover tedesco.

La Mercedes GLA 2026 invece per ora è a listino unicamente con powertrain elettrici da 224, 272 e 354 CV, mentre la full hybrid sarà disponibile con un 1.5 verosimilmente da136, 163 o 190 CV.

Prezzi

La Mercedes GLA 2026 elettrica parte da 47.302 euro, un prezzo non così esageratamente superiore ai 43.800 richiesti per la mild hybrid da 136 CV. Facendo un paragone con l'unica GLA di vecchia generazione "alla spina", la 250 e Plug-in hybrid, la nuova generazione costa meno rispetto ai 53.255 euro richiesti.