Così la Mercedes A 45 AMG dice addio e ci lascia per sempre

Siamo ai saluti, quelli definitivi. La Mercedes A 45 AMG si avvia alla pensione, non prima di concedersi un ultimo ballo con l'immancabile Final Edition. Una serie speciale che celebra l'uscita di scena della compatta più potente mai prodotta in quel di Stoccarda, con una serie di elementi estetici dedicati, un abitacolo personalizzato e la possibilità di aggiungere un pacchetto aerodinamico sviluppato per migliorare stabilità e prestazioni alle alte velocità.

Rimane invece invariata la meccanica che ha reso celebre la Mercedes Classe A modificata in quel di Affalterbach, equipaggiata con il quattro cilindri di serie più potente al mondo.

Design esclusivo

La Mercedes A 45 AMG Final Edition è disponibile con carrozzeria MANUFAKTUR Mountain Grey Magno oppure NightBlack, entrambe abbinate a dettagli in Dark Chrome e a cerchi forgiati AMG da 19 pollici neri opachi. Le pinze freno nere con logo AMG bianco, il tappo del serbatoio cromato e gli accenti gialli contribuiscono a differenziare questa versione dal resto della gamma.

6 Fonte: Mercedes-AMG

Il pacchetto AMG Night è compreso nella dotazione e aggiunge finiture nero lucido per specchietti e dettagli della carrozzeria, mentre l'AMG Night Package II introduce ulteriori particolari in Dark Chrome, come la griglia frontale e i loghi posteriori. A richiesta è disponibile anche l'AMG Aerodynamics Package, che comprende splitter anteriore maggiorato, appendici aerodinamiche, spoiler sul tetto e diffusore dedicato, tutti sviluppati in galleria del vento per incrementare la stabilità alle alte velocità.

Interni dedicati

L'abitacolo della Classe A 45 AMG riprende il tema cromatico esterno con sedili AMG Performance rivestiti in ARTICO e microfibra MICROCUT, cuciture gialle a contrasto e loghi "45 S" ricamati sui poggiatesta anteriori. Sulla console centrale compare una targhetta "45 S Final Edition", mentre volante, battitacco illuminati, inserti in alluminio e tappetini presentano finiture dedicate.

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Foto Di: Mercedes-AMG Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+

Sotto il cofano resta il motore 2.0 turbo M139 assemblato secondo la filosofia "One Man, One Engine". Eroga 421 CV (310 kW) e 500 Nm di coppia, abbinati al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT DCT-8G e alla trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ con Torque Control, capace di distribuire la coppia tra le ruote posteriori. Le prestazioni rimangono da riferimento: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 270 km/h. La Final Edition è già ordinabile in Germania con un sovrapprezzo compreso tra 6.074 e 10.091 euro, a seconda della configurazione scelta.

La prova della Mercedes 45 AMG S