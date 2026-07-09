La nuova Mercedes CLA 45 AMG è la più potente della storia

L'avreste mai detto che una Mercedes CLA 45 AMG avrebbe potuto superare la potenza di una Classe E 63 AMG? Eppure con la nuova generazione della media tedesca è tutto vero: la vittoria con la sorella maggiore è di 680 CV a 612. Game, set, match.

Un valore che, manco a dirlo, rende la Mercedes CLA 45 AMG 2026 la versione più potente di sempre di berlina e shooting brake della Stella, che nella precedente versione si fermava a 421 CV. Fanno 259 CV in più, non spremuti all'inverosimile dal solito 2.0 4 cilindri né da un motore più grande. Forse lo sapevate già prima di leggerlo, ma è così: la nuova CLA 45 AMG è elettrica.

La forza del tris

Quindi tutto silenzioso (anzi no, vi spieghiamo dopo perché), con 3 motori elettrici a flusso assiale - due al posteriore e uno all'anteriore - a lavorare fino allo spasmo per buttare a terra 680 CV (500 kW). Pensare a uno 0-100 km/h in 2,7" fa impressione, specialmente perché solitamente tale tempo si abbina a hypercar di razza. Per dire: una Lamborghini Revulto impiega 2,5".

31 Fonte: Mercedes-Benz

La trazione dunque rimane integrale come sulla precedente generaziione ma la sua natura elettrica permette una gestione migliore tra gli assi, con la coppia passata in modo completamente variabile tra i tre propulsori. C'è chi si lamenterà del silenzio totale (l'M139 suonava mica male), ma Mercedes prova a sistemare le cose sulla nuova CLA 45 AMG con la modalità AMGFORCE S+, che riproduce sensazioni tipiche di un motore termico grazie a un sound dedicato e a cambi marcia simulati. Siamo curiosi di provare l'effetto che fa.

Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake 2026 Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes CLA 45 AMG berlina 2026

Tra le tecnologie disponibili figurano il sistema AMG DYNAMIC SELECT con sette modalità di guida, le sospensioni adattive AMG RIDE CONTROL e il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS, che comprende anche AMG TRACK PACE, il software capace di registrare oltre 80 parametri della vettura dura

Si viaggia veloci e a lungo - a patto di non andare sempre a tavoletta - grazie all'architettura a 800 volt e alle batterie che promettono 640 km di autonomia sulla shooting brake e 670 km sulla berina, con potenza di ricarica massima a 330 kW. In 22 minuti si passa dal 10 all'80% della capacità, in 10 minuti è possibile recuperare oltre 270 km di autonomia.

Mercedes CLA 45 AMG 2026: gli interni Foto di: Mercedes-Benz

Design sportivo e tecnologia sviluppata per le prestazioni

La nuova Mercedes CLA 45 AMG mantiene le proporzioni della versione normale, aggiornandole con numerosi elementi specifici AMG. Il frontale è caratterizzato dalla griglia dedicata, disponibile anche con illuminazione, mentre il posteriore adotta un diffusore ridisegnato e, sulla berlina, uno spoiler attivo che modifica automaticamente la propria inclinazione per migliorare il bilanciamento aerodinamico. La Shooting Brake utilizza invece uno spoiler integrato sul tetto con la stessa funzione. Anche gli interni sono rinnovati con sedili AMG Performance, volante sportivo e finiture specifiche.

I prezzi delle nuova Mercedes CLA 45 AMG non sono ancora stati comunicati.