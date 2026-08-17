Perché la Stella di Mercedes ha tre punte?

È molto probabile che abbiate visto il logo Mercedes-Benz migliaia di volte senza mai fermarvi a chiedervi perché la sua stella abbia tre punte.

La stella argentata è uno degli emblemi automobilistici più riconoscibili e desiderati al mondo. Compare su tutto, dalle berline compatte ai grandi SUV, dalle ammiraglie di lusso alle sportive, fino a van e camion. Ma quelle tre punte non sono casuali.

La risposta risale a oltre un secolo fa, alla visione di Gottlieb Daimler per i motori della sua azienda e a un simbolo che i suoi figli avrebbero poi trasformato in uno dei loghi automobilistici più famosi al mondo.

Le tre punte rappresentano terra, mare e aria

La spiegazione più semplice è anche la più interessante. Le tre punte della stella Mercedes erano pensate per rappresentare terra, acqua e aria: un riferimento all’ambizione di Gottlieb Daimler di vedere i suoi motori spingere veicoli in tutti e tre questi ambiti.

Mercedes-Benz afferma che il simbolo rappresentava l’impiego dei motori Daimler su veicoli terrestri, imbarcazioni e aeromobili. È una distinzione importante, perché il logo non nacque originariamente per rappresentare soltanto auto di lusso.

L’azienda di Daimler operava infatti nei motori destinati a più forme di trasporto, e la stella a tre punte riassumeva questa ambizione ben più ampia. Quindi, quando oggi si osservano le tre punte, si ha davanti un simbolo che precede lo stesso marchio Mercedes-Benz come lo conosciamo oggi.

La stella nasce in realtà da una cartolina

La storia diventa ancora più curiosa. Secondo Mercedes-Benz, Gottlieb Daimler segnò una volta con una stella la casa di famiglia su una cartolina del 1872 che raffigurava una veduta della città di Deutz, durante il periodo in cui era direttore tecnico della Gasmotorenfabrik Deutz.

Dopo la sua morte, nel 1900, i figli Paul e Adolf Daimler adattarono quell’idea trasformandola in un marchio per l’azienda del padre. La Daimler-Motoren-Gesellschaft chiese la tutela legale della stella a tre punte il 24 giugno 1909.

Curiosamente, l’azienda registrò più o meno nello stesso periodo anche una stella a quattro punte. Ma fu la versione a tre punte quella che finì per essere associata ai veicoli Mercedes. Dal 1910 in poi comparve sui radiatori Mercedes.

L’emblema che oggi conosciamo bene non fu il risultato di un moderno colpo di genio del marketing. Si è evoluto a partire da un’idea legata al fondatore dell’azienda più di 150 anni fa.

L'evoluzione del logo Mercedes-Benz Foto di: Mercedes-Benz

All’inizio non c’era il cerchio

Se immaginate il logo Mercedes-Benz, probabilmente penserete a una stella a tre punte racchiusa in un cerchio. Ma è bene sapere che, in origine, la stella appariva senza l’anello che la circonda.

Le prime versioni venivano utilizzate soprattutto sui radiatori dei veicoli, talvolta accanto al nome Mercedes. Con il tempo Daimler sviluppò diverse varianti dell’emblema, compresa una stella circondata da un anello. Nel 1921, l’azienda registrò una stella tridimensionale a tre punte all’interno di un cerchio, includendone esplicitamente l’uso come ornamento del radiatore.

Il design circolare divenne poi una parte distintiva dell’emblema Mercedes. Inoltre conferì al badge una forma pulita e compatta, adatta a funzionare come ornamento sul cofano, stemma sulla calandra, logo sul volante, coprimozzo o elemento grafico piatto.

Questa versatilità contribuì a trasformare la stella da semplice segno identificativo sul radiatore a logo riconoscibile praticamente ovunque.

Poi Mercedes-Benz unì due loghi diversi

Ed ecco l’aspetto che molti non conoscono: il logo Mercedes-Benz è in realtà la combinazione dei simboli di due aziende differenti.

La Daimler-Motoren-Gesellschaft aveva la stella a tre punte. Benz & Cie., invece, aveva una corona d’alloro intorno al nome Benz. Le due aziende erano concorrenti prima di avvicinarsi alla fusione.

Nel 1925, i rispettivi simboli vennero combinati in vista della fusione. La stella Mercedes fu inserita all’interno della corona d’alloro di Benz, creando l’emblema associato a Mercedes-Benz. La fusione divenne effettiva nel 1926.

Questo significa che il badge che tutti conoscono non è semplicemente una stella dentro un cerchio. È, di fatto, un pezzo di storia aziendale tradotto in immagine, che unisce l’identità di due pionieri tedeschi dell’automobile.

Gli appassionati hanno teorie molto dettagliate sul logo Mercedes

Gli appassionati Mercedes su Reddit hanno dedicato parecchio tempo ad approfondire la storia della celebre stella, e alcune discussioni vanno ben oltre la semplice domanda su cosa significhino le tre punte.

In una discussione su r/cars sul motivo per cui alcuni modelli Mercedes abbiano due emblemi sul frontale, un utente ha ricostruito in dettaglio la storia di come la stella a tre punte e la corona d’alloro Benz siano confluite in un unico simbolo dopo la fusione del 1926. La spiegazione sottolineava anche come l’ornamento separato sul cofano e l’emblema sulla calandra affondino le radici nella storia più antica del marchio.

Una discussione separata su r/mercedes_benz si concentrava invece in modo specifico sull’emblema della stella nel cerchio. Un commentatore ne faceva risalire la versione circolare ai primi anni Venti del Novecento e spiegava come la stella si sia evoluta da emblema legato al radiatore fino al badge che conosciamo oggi.

C’è anche un post su Reddit sorprendentemente popolare che mostra uno storico manifesto pubblicitario Mercedes-Benz. Nei commenti, l’immaginario dei veicoli terrestri e degli aeromobili viene collegato all’ambizione più ampia di Daimler di fornire motori per terra, mare e aria: la stessa idea rappresentata dalle tre punte della stella.

Insomma, anche se Reddit talvolta produce teorie piuttosto fantasiose sui loghi automobilistici, in questo caso la discussione della community conferma in gran parte la spiegazione storica: la stella non è soltanto il simbolo di un’auto di lusso. È un frammento sopravvissuto della storia di Daimler e Benz.

Un logo che ha avuto bisogno di pochissimi cambiamenti

È probabilmente questo l’aspetto più impressionante della storia. Mercedes-Benz ha affinato l’aspetto del proprio emblema nel corso dei decenni, ma la stella a tre punte è rimasta straordinariamente coerente.

La sua evoluzione può essere riassunta in alcuni momenti chiave:

1909 : Daimler-Motoren-Gesellschaft registra la stella a tre punte come marchio.

: Daimler-Motoren-Gesellschaft registra la stella a tre punte come marchio. 1910 : la stella inizia ad apparire sui veicoli Mercedes, compresi i radiatori.

: la stella inizia ad apparire sui veicoli Mercedes, compresi i radiatori. 1921 : Daimler registra una stella tridimensionale a tre punte all’interno di un cerchio.

: Daimler registra una stella tridimensionale a tre punte all’interno di un cerchio. 1925 : la stella Mercedes viene unita alla corona d’alloro di Benz in vista della fusione tra le due aziende.

: la stella Mercedes viene unita alla corona d’alloro di Benz in vista della fusione tra le due aziende. 1926 : Daimler e Benz si fondono ufficialmente, dando vita a Daimler-Benz AG e al marchio Mercedes-Benz.

: Daimler e Benz si fondono ufficialmente, dando vita a Daimler-Benz AG e al marchio Mercedes-Benz. Oggi: la stella a tre punte resta uno dei loghi automobilistici più riconoscibili al mondo.

Anche il badge si è evoluto insieme alle auto. Le prime Mercedes utilizzavano vistosi ornamenti tridimensionali sul radiatore, mentre i modelli moderni possono adottare versioni più piatte integrate nella calandra e in altri elementi di design.

Eppure basta affiancare una stella Mercedes d’epoca a una moderna per capire immediatamente che sono collegate. È questa la forza di un buon logo: il design può evolversi nel tempo senza perdere la propria identità.

Uno dei loghi automobilistici più iconici al mondo

A più di un secolo dalla prima registrazione della stella a tre punte, è difficile pensare a un esempio migliore di un logo divenuto inseparabile dall’identità di una casa automobilistica.

La stella ha attraversato fusioni, cambiamenti nelle tendenze del design, nuove tecnologie e innumerevoli generazioni di veicoli Mercedes-Benz. È apparsa come imponente ornamento sul cofano, come stemma sulla calandra e come emblema più discreto sulle auto moderne, ma la sua forma di base resta immediatamente riconoscibile.

Ed è proprio questo che rende la sua storia così interessante. Quelle tre punte non furono progettate semplicemente per rendere distintiva un’auto di lusso. Rappresentavano l’ambizione molto più grande di Gottlieb Daimler: far sì che i suoi motori muovessero i trasporti su terra, acqua e in aria.

Oggi la maggior parte delle persone vede la stella e pensa subito a Mercedes-Benz. È il risultato massimo per un logo automobilistico: non serve leggere il nome per capire cosa si sta guardando.