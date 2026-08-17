Mercedes Classe C, il restyling conferma il diesel e aggiunge l'IA

La Mercedes Classe C non ha alcuna intenzione di lasciare il palcoscenico. Mentre il modello elettrico si sta ritagliando il proprio spazio nella gamma della Stella, la variante con motore termico riceve un aggiornamento che va ben oltre il semplice restyling.

Così, la Classe C mantiene in gamma benzina, diesel e ibrida plug-in, tutti accomunati dall'elettrificazione, e introduce una dose ancora maggiore di tecnologia, assistenza alla guida e intelligenza artificiale.

Il risultato è una Classe C che cambia soprattutto sotto la pelle: l'estetica viene affinata, l'abitacolo diventa più sofisticato e i motori vengono aggiornati in vista delle normative Euro 7. In Germania gli ordini apriranno il 18 agosto 2026, mentre per l'Italia i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Mercedes Classe C restyling, gli esterni

Esteticamente, la Classe C evolve in alcuni dettagli. La calandra cresce leggermente in altezza e può essere illuminata, mentre i nuovi gruppi ottici introducono una caratteristica firma luminosa a forma di stella. Tra gli optional più interessanti ci sono i nuovi Digital Light con tecnologia Micro-LED, capaci di aumentare di circa il 40% l'area illuminata riducendo contemporaneamente il consumo energetico.

Mercedes Classe C restyling (2026) Mercedes Classe C restyling (2026), il frontale Mercedes Classe C restyling (2026), il posteriore della station wagon Foto Di: Mercedes-Benz Foto Di: Mercedes-Benz

Anche la coda cambia, con gruppi ottici posteriori che riprendono il motivo della stella già visto sulle Mercedes di fascia superiore. Nuovi sono inoltre i paraurti e la gamma di cerchi in lega, disponibili da 17 a 19".

La carrozzeria può essere ordinata anche in due nuove tinte: Lavender Silver Metallic e Moody Sky Grey Metallic. Non cambiano invece in modo sostanziale le proporzioni della vettura, disponibile sempre sia come berlina sia come Station Wagon.

Mercedes Classe C restyling, gli interni

È nell'abitacolo che la Mercedes compie uno dei suoi passi avanti più importanti. L'impostazione generale rimane familiare, con il quadro strumenti digitale da 12,3" affiancato dal grande display centrale verticale da 11,9", ma dietro gli schermi c'è una tecnologia completamente aggiornata.

Mercedes Classe C restyling (2026), gli interni Foto di: Mercedes-Benz

Il protagonista è il nuovo sistema operativo MB.OS, che porta con sé un'evoluzione significativa dell'assistente vocale MBUX. Il nuovo MBUX Virtual Assistant combina tecnologie di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini, permettendo di gestire conversazioni più articolate e mantenere il contesto delle richieste.

Mercedes Classe C restyling (2026), il bagagliaio della station wagon Foto di: Mercedes-Benz

La navigazione sfrutta inoltre Google Maps e strumenti basati sull'intelligenza artificiale per cercare destinazioni, parcheggi e altri punti d'interesse.

Sul fronte del comfort arrivano nuovi sedili con funzione massaggio, mentre tra gli equipaggiamenti disponibili figurano il sistema di filtraggio e ionizzazione dell'aria e l'impianto audio Burmester 3D Surround Sound da 710 watt con Dolby Atmos.

Mercedes Classe C restyling, i motori

La gamma motori continua a essere uno dei punti forti della Classe C. Tutti i propulsori sono elettrificati: le versioni tradizionali adottano un sistema mild hybrid a 48 volt, mentre al vertice - in termini di potenza - troviamo l'ibrida plug-in.

Il nuovo 2.0 quattro cilindri M254 EVO a benzina è disponibile in tre livelli di potenza, compresi tra 177 e 258 CV. Una delle novità tecniche più interessanti è il compressore elettrico ausiliario, alimentato dall'architettura a 48 volt, che serve a ridurre il turbo lag e rendere più immediata la risposta dell'acceleratore.

Mercedes Classe C restyling (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Non viene abbandonato nemmeno il diesel. Il 2.0 quattro cilindri OM 654 EVO è proposto con 163 o 200 CV ed è anch'esso dotato di tecnologia mild hybrid. Il motore è inoltre predisposto per carburanti come HVO100 e biocarburanti B10 e B20.

Al vertice si colloca la C 400 e 4Matic, ibrida plug-in con un quattro cilindri benzina e un motore elettrico per 395 CV e 650 Nm. La batteria ha una capacità utilizzabile di 19,53 kWh e consente fino a 100 km di autonomia in elettrico nel ciclo WLTP. La ricarica avviene fino a 11 kW in corrente alternata oppure fino a 55 kW in corrente continua.

Mercedes ha inoltre lavorato sulla dinamica di guida. Il retrotreno sterzante, capace di ruotare fino a 2,5 gradi, riduce il diametro di sterzata a soli 10,64 m e migliora contemporaneamente la stabilità alle alte velocità.

Mercedes Classe C restyling, i prezzi

Il listino italiano della Classe C restyling non è ancora stato comunicato. Il riferimento attuale è quindi quello tedesco.

In Germania la C 200 berlina parte da 48.844 euro IVA inclusa, mentre la C 200 Station Wagon ha un prezzo d'accesso di 50.391 euro IVA inclusa. Gli ordini sul mercato tedesco apriranno il 18 agosto 2026.

Fotogallery: Mercedes Classe C restyling (2026)