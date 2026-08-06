C'è una nuova Mercedes-AMG da 544 CV

La famiglia della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 si amplia con l'arrivo della GT 53 Coupé 4, variante che si affianca alle già note GT 55 e GT 63.

Forte di 544 CV, di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, di una batteria a 800 Volt e di una ricarica fino a 600 kW, è capace di percorrere fino a 800 km con un carica. L'apertura degli ordini in Italia è prevista a partire da settembre.

Com'è fatta la GT 53

Con la GT 53 Coupé 4 Mercedes-AMG completa ulteriormente la famiglia della nuova GT elettrica, introducendo una versione che punta a rappresentare il punto d'accesso alla gamma senza rinunciare alle caratteristiche tecniche che contraddistinguono i modelli di Affalterbach.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4 Foto di: Mercedes-Benz

La vettura utilizza due motori elettrici sincroni a magneti permanenti: quello posteriore rappresenta l'unità principale della trazione, mentre quello anteriore interviene quando è richiesta maggiore potenza o una migliore motricità, grazie a un sistema di disconnessione automatica che lo scollega durante la marcia a basso carico per migliorare l'efficienza.

La potenza complessiva dell'AMG GT Coupé 4 raggiunge i 544 CV, mentre la coppia massima è di 800 Nm. Le prestazioni sono di assoluto rilievo: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 3,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 230 km/h, valore che può salire fino a 250 km/h scegliendo l'AMG Driver's Package.

A rendere ancora più particolare il comportamento dinamico contribuisce il cambio automatico a due rapporti, una soluzione piuttosto rara nel panorama delle auto elettriche. Il primo rapporto privilegia accelerazione e risposta ai bassi regimi, mentre il secondo è studiato per offrire maggiore efficienza e comfort alle velocità autostradali.

La trazione integrale, le sospensioni adattive e l'aerodinamica attiva con spoiler posteriore di serie completano un pacchetto pensato per garantire stabilità alle alte velocità e precisione nella guida.

Batteria a 800 Volt e ricarica ultra rapida

Il pacco batterie dispone di una capacità utilizzabile di 106 kWh ed è realizzato con un'architettura a 800 Volt, soluzione che permette di aumentare sia le prestazioni sia la velocità di ricarica. Secondo Mercedes-AMG, la vettura può percorrere oltre 800 km nel ciclo WLTP, un valore che la colloca tra le sportive elettriche con la maggiore autonomia disponibile sul mercato.

Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4, gli interni Foto di: Mercedes-Benz

La ricarica rappresenta un altro punto di forza. Collegata a una colonnina compatibile con l'architettura a 800 Volt, la vettura può raggiungere una potenza massima di 600 kW, recuperando oltre 530 km di autonomia in appena dieci minuti. Il sistema è inoltre compatibile anche con infrastrutture a 400 Volt, passando automaticamente da una modalità all'altra senza interventi da parte del conducente.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla gestione termica. Il nuovo Central Coolant Hub coordina pompe, sensori e valvole per distribuire il raffreddamento in modo intelligente tra batteria, motori elettrici e componenti elettronici, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo particolarmente gravose.

Mercedes-AMG ha sviluppato un sistema sonoro artificiale capace di riprodurre il timbro di un tradizionale motore sei cilindri AMG, mentre i diversi programmi di guida permettono di modificare risposta dell'acceleratore, comportamento della trazione integrale e gestione della potenza per adattarsi sia all'utilizzo quotidiano sia alla guida più sportiva.

I prezzi ufficiali di questa versione non sono stati ancora annunciati, ma dovrebbero essere leggermente inferiori ai circa 155.000 euro necessari per la GT 55.

Fotogallery: Mercedes-AMG GT 53 Coupé 4