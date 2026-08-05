I prezzi della Cupra Raval

La Cupra Raval è ufficialmente ordinabile. Dopo la fase di pre-lancio, la compatta elettrica del marchio spagnolo si presenta con tre allestimenti, due livelli di potenza e una ricca dotazione di serie, mantenendo l'obiettivo di coniugare design sportivo, tecnologia e piacere di guida.

Lunga appena 4 metri, la Raval punta a conquistare il segmento delle elettriche urbane premium con prezzi a partire da 31.950 euro, fino ad arrivare ai 39.950 euro della versione di punta VZ Manganese.

Cupra Raval, gli allestimenti

La Raval è disponibile in tre allestimenti: Edge Plus, VZ Century e VZ Manganese.

Cupra Raval Edge Plus: rappresenta la versione d'ingresso della gamma ed è abbinata al motore elettrico da 211 CV con batteria da 52 kWh. Di serie propone la particolare vernice cangiante Plasma, cerchi in lega Vandal Copper da 19", vetri posteriori oscurati, climatizzatore automatico bi-zona, sistema Keyless Advanced con Digital Key, antifurto volumetrico, videocamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quattro prese USB-C, Connectivity Box, specchietto retrovisore autoanabbagliante, illuminazione integrata nelle maniglie a scomparsa, doppio fondo del bagagliaio e funzione Vehicle-to-Load (V2L).

CUPRA Raval VZ 2026 primo test Foto di: Cupra

Completano l'equipaggiamento il pacchetto Light & Sound con impianto audio Premium by Sennheiser, Smartlight 2.0, proiezioni luminose dinamiche sulle portiere anteriori, cavo di ricarica Mode 3 e predisposizione per il gancio traino. A richiesta è disponibile anche il nuovo pacchetto Immersive Design (1.200 euro), che aggiunge sedili sportivi in Dinamica con regolazioni elettriche, supporto lombare e funzione memory per il conducente.

Cupra Raval VZ Century: è la prima delle due versioni VZ dedicate esclusivamente al mercato italiano. Utilizza il propulsore da 226 CV con batteria da 52 kWh e aggiunge numerosi contenuti orientati alle prestazioni.

Cupra Raval (2026), gli interni Foto di: Cupra

Di serie sono presenti fari Matrix LED, tetto panoramico, sospensioni adattive DCC Sport, funzione e-Launch, differenziale elettronico autobloccante, cerchi Machined Icon Copper da 19" con pneumatici Performance, interni Feel Design con sedili sportivi in pelle vegana ed esclusiva vernice opaca Century Bronze. Restano inoltre compresi il pacchetto Edge e il Light & Sound con impianto audio Sennheiser.

Cupra Raval VZ Manganese: rappresenta il vertice della gamma e mantiene l'impostazione della precedente Launch Edition VZ.

Oltre a tutte le dotazioni della VZ Century, aggiunge il Drive Pack coi più evoluti sistemi ADAS, telecamera Top View a 360°, Intelligent Park Assist e Remote Park Assist. Non mancano il Winter Pack con sedili e volante riscaldabili, il navigatore satellitare, la predisposizione per il gancio traino e l'Ahead Pack con sedili CUP Bucket in 3D Knitting, cerchi Rebel Sulfur Green da 19", vernice opaca Manganese Matt e loghi CUPRA in finitura Dark Chrome.

Cupra Raval elettrica, i prezzi

Versione Motore Prezzo Cupra Raval Edge Plus BEV 211 CV 31.950 euro Cupra Raval VZ Century BEV 226 CV 37.950 euro Cupra Raval VZ Manganese BEV 226 CV 39.950 euro

Cupra Raval, i motori

La gamma italiana della Cupra prevede due livelli di potenza, entrambi abbinati alla stessa batteria da 52 kWh.

La versione Edge Plus monta un motore elettrico da 211 CV e dichiara un consumo compreso tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km, con un'autonomia WLTP che varia da 413 a 446 km, a seconda della configurazione.

Le versioni VZ Century e VZ Manganese adottano invece il propulsore più potente da226 CV, sviluppato per offrire un'esperienza di guida ancora più sportiva. I consumi omologati sono compresi tra 13,8 e 16,2 kWh/100 km, mentre l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia tra 379 e 440 km.

Fotogallery: Cupra Raval (2026)