Le prossime Toyota saranno ancora più efficienti: ecco perché

Toyota continua a credere con forza nella tecnologia ibrida e prepara una nuova generazione di batterie destinata a migliorare ulteriormente efficienza, prestazioni e costi di produzione.

Il debutto è previsto a partire dal 2027 e rappresenta un tassello fondamentale della strategia del Costruttore giapponese, che vede proprio nelle ibride il principale motore della propria crescita globale.

Batterie più evolute per le future ibride

L'annuncio è arrivato nel corso della conference call dedicata ai risultati finanziari del Gruppo. Toyota ha confermato che convertirà le attuali linee produttive dedicate alle batterie in Giappone, oggi sufficienti per realizzare accumulatori destinati a circa 600.000 veicoli, per produrre una nuova generazione di batterie ad alta tensione.

Foto di: Toyota

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, questi nuovi pacchi batteria offriranno prestazioni superiori rispetto agli attuali, riducendo allo stesso tempo i costi di produzione. Toyota ha inoltre confermato che l'espansione della capacità produttiva proseguirà anche nel 2027 e nel 2028, così da soddisfare una domanda che continua a crescere in molti mercati internazionali.

Addio alle NiMH? Il litio prende sempre più spazio

Per oltre 20 anni Toyota ha costruito la propria reputazione facendo affidamento sulle batterie nichel-metallo idruro (NiMH), protagoniste di modelli iconici come la Prius. Negli ultimi anni, però, il costruttore ha iniziato una graduale transizione verso accumulatori agli ioni di litio, già adottati su diversi modelli di ultima generazione, tra cui la nuova RAV4.

L'azienda non ha ancora specificato quale sarà la chimica utilizzata sulle future batterie per le ibride. Potrebbe trattarsi di un'evoluzione delle attuali celle agli ioni di litio oppure di una tecnologia completamente nuova.

In ogni caso, la scelta di investire sulle batterie dedicate alle ibride riflette perfettamente l'andamento del mercato. Nel primo semestre del 2026 Toyota e Lexus hanno registrato un leggero calo delle vendite complessive, pari al 3%, fermandosi a circa 5 milioni di veicoli. Al contrario, l'intera gamma elettrificata continua a crescere.

A fare la parte del leone sono proprio le ibride, che rappresentano circa l'86% delle vendite elettrificate del gruppo. Nei primi sei mesi del 2026 Toyota ha consegnato nel mondo circa 2,3 milioni di full hybrid, tanto che l'azienda prevede di superare per la prima volta la soglia dei 5 milioni di ibride vendute entro la fine dell'anno.

Il focus sull'elettrico

Parallelamente, Toyota non rallenta lo sviluppo delle tecnologie dedicate alle auto elettriche. Nel primo semestre del 2026 le vendite globali dei modelli a batteria sono cresciute del 135%, raggiungendo quota 193.000 unità.

Foto di: Toyota

Per i futuri veicoli elettrici, il Costruttore sta lavorando a una nuova generazione di batterie agli ioni di litio che dovrebbe debuttare nel 2027. Secondo Toyota, questi accumulatori potranno garantire fino a 1.000 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Ancora più interessante è il progetto dedicato alle batterie allo stato solido, considerate una delle tecnologie più promettenti del prossimo decennio. L'obiettivo dichiarato è permettere una ricarica dal 10 all'80% in meno di 10 minuti, mantenendo al tempo stesso elevata densità energetica e maggiore durata nel tempo. L'arrivo sul mercato resta previsto tra il 2027 e il 2028, a patto che la produzione raggiunga la maturità industriale necessaria.