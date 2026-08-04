Le novità per la gamma smart

Debutta la gamma 2026 di smart e con essa arrivano numerose novità, compresa la smart #5 Premium in versione AWD, mentre tutta la gamma a batteria del marchio riceve ritocchi mirati su look e personalizzazione.

L’aggiornamento riguarda smart #1, smart #3 e smart #5 e porta tre novità chiave: l’arrivo della trazione integrale sulla #5 Premium, la nuova Black Collection per gli allestimenti Pro+ e una palette ampliata di colori e rivestimenti. I modelli aggiornati, compresa la #5 Premium AWD, sono ordinabili in Italia dal 30 luglio.

smart #5 Premium AWD

La novità più concreta sul piano tecnico è la smart #5 Premium AWD, che amplia verso l’alto l’offerta del SUV medio. La versione a trazione integrale affianca la già nota Premium a trazione posteriore e ha un sovrapprezzo di 2.500 euro rispetto a quest’ultima, per un totale di 59.936 euro. Alla base c’è la tecnologia dual motor di smart, con un motore su ciascun asse. La potenza totale è di 432 kW (587 CV) mentre la batteria da 94 kWh promette fino a 540 chilometri di autonomia.

16 Fonte: Smart

Debutta la Black Collection

Accanto alla AWD, smart introduce su tutta la gamma Pro+ la Black Collection, un pacchetto estetico pensato per chi cerca un look più marcato. Questo allestimento è disponibile su smart #1, smart #3 e smart #5 con un sovrapprezzo di 600 euro rispetto alla corrispondente versione Pro+. L'allestimento prevede una serie di elementi esterni neri: griglia anteriore, diffusore posteriore, minigonne laterali, linea di cintura e barre al tetto. I cerchi hanno un disegno dedicato per ciascuna vettura.

Smart Black Collection Foto Di: smart Smart #5 Premium AWD Foto Di: smart

La vernice nera per la carrozzeria è inclusa nel pacchetto senza costi aggiuntivi e può essere abbinata a vetri oscurati, che completano il tema monocromatico. In parallelo, l’intera gamma introduce tre nuovi rivestimenti interni pensati per coordinarsi con la carrozzeria, con l’obiettivo dichiarato di offrire una palette coerente e armoniosa senza moltiplicare eccessivamente le combinazioni.