Come Pininfarina trasforma gli interni di lusso

Un’auto che sembra un salotto privato, con poltrone che si reclinano come in prima classe, Wi-Fi sempre attivo e luci soffuse pensate per staccare davvero dal caos esterno. È questo il tipo di esperienza che Exclua vuole offrire ai propri clienti, ora con gli interni disegnati da Pininfarina.

L’accordo tra la storica casa di design italiana e il marchio specializzato in veicoli di lusso su misura non parla di semplici optional, ma di ambienti studiati pezzo per pezzo intorno a chi viaggia, con una cura del dettaglio che punta a fare la differenza rispetto a un veicolo “normale”. Le prime soluzioni Exclua con interni Pininfarina sono attese da ottobre, quando si vedranno su strada le prime interpretazioni di questa idea di mobilità di lusso personalizzata.

Exclua, a chi si rivolge la nuova collaborazione

Secondo quanto comunicato dalle due aziende, Exclua realizza veicoli costruiti uno per uno e dedicati a leader d’impresa, personalità istituzionali, famiglie e in generale clienti che chiedono comfort elevato, riservatezza e possibilità di personalizzare ogni scelta. Ogni mezzo viene progettato per rispecchiare stile di vita e aspettative del proprietario, con particolare attenzione a ciò che succede nell’abitacolo durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi lunghi.

4 Fonte: Pininfarina

La partnership viene presentata come l’incontro tra la visione di Exclua sulla mobilità di lusso di nuova generazione e l’esperienza di Pininfarina nel design, maturata non solo nel mondo dell’auto ma anche in aviazione, architettura e prodotti di fascia alta. Per chi segue il mondo delle auto su misura, si inserisce nello stesso filone di progetti sartoriali che coinvolgono atelier e carrozzieri specializzati, come le one-off e le serie limitate sviluppate su base Maserati e Alfa Romeo raccontate nell’approfondimento dedicato alle Fuoriserie italiane.

A illustrare il target della nuova offerta interviene Khalil Fakhoury di Exclua, che sintetizza così la proposta del marchio: "Exclua offre un’esperienza di mobilità definita da raffinatezza, privacy, personalizzazione e intelligenza, pensata per clienti che attribuiscono grande valore al comfort, al controllo e all’esclusività".

Interni Pininfarina, salotto privato in movimento

Gli interni disegnati da Pininfarina vengono descritti come un vero "salotto privato in movimento", con un approccio dichiaratamente sartoriale. Materiali selezionati, palette cromatiche curate e finiture artigianali sono combinati per creare un’atmosfera che tenga insieme comfort, privacy ed esclusività, alzando l’asticella rispetto a un veicolo di serie tradizionale.

La definizione degli ambienti si ispira al comfort delle cabine di prima classe. A bordo sono previsti sedili executive completamente reclinabili con funzione massaggio, studiati per mantenere supporto ergonomico anche sulle percorrenze più lunghe. Per gestire lo spazio privato vengono indicate paratie oscurate, illuminazione d’ambiente dedicata e isolamento acustico avanzato, insieme a connessione Wi-Fi ad alta velocità, schermi intelligenti e sistemi di controllo integrati per usare in modo continuo le funzioni digitali.

La personalizzazione torna al centro anche nella scelta dei materiali: pelli pregiate, essenze lignee selezionate e finiture descritte come esclusive sono abbinate a una cura puntuale del dettaglio. Questa impostazione richiama altri programmi di personalizzazione profonda che stanno emergendo nel segmento premium, come le lavorazioni dedicate della divisione Mulliner sulle coupé di alta gamma Bentley, dove ogni esemplare viene configurato come pezzo unico per il cliente.

Fabio Calorio, Responsabile delle vendite IXD e delle licenze globali di Pininfarina, richiama l’esperienza accumulata oltre il solo settore automobilistico: "Questa collaborazione si fonda sulla nostra consolidata esperienza nella progettazione di interni di lusso, sviluppata non solo nel settore automobilistico, ma anche nell’ambito dei jet privati, degli elicotteri, degli yacht e di altri segmenti della mobilità di alta gamma".