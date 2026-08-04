Bertone trasforma l’Atelier: qui nasceranno le Runabout

Bertone fa crescere il proprio Atelier di Roquebrune-sur-Argens, sulla Costa Azzurra, trasformandolo in qualcosa di più di un semplice spazio dedicato al design e all'accoglienza dei clienti. La struttura diventa infatti un vero centro produttivo, con un reparto interno specializzato nella realizzazione artigianale delle carrozzerie.

L'Atelier ospita già il Centro Stile, lo showroom e gli spazi riservati alle configurazioni personalizzate con i collezionisti. Con questa espansione, però, il suo ruolo cambia profondamente: non sarà più soltanto il volto del marchio, ma anche uno dei suoi principali poli produttivi. Una crescita che accompagna l'ampliamento della gamma di modelli in serie limitata e che è stata ulteriormente accelerata dall'arrivo della nuova Runabout, la sportiva che ha riportato Bertone nel mondo delle fuoriserie.

Roquebrune-sur-Argens, cosa fa oggi l’Atelier

Il sito di Roquebrune-sur-Argens è già utilizzato come base per il Centro Stile Bertone, per le presentazioni private delle vetture e per le esperienze dedicate ai collezionisti. Qui vengono organizzate le sessioni di configurazione delle auto e gli incontri diretti tra i clienti e il team di design, in un contesto che permette di vedere e toccare con mano i modelli attuali del marchio.

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La posizione, tra Monaco, Cannes e Torino, collega direttamente l’Atelier ad alcuni dei principali poli europei dell’automotive, del design e del lusso. L’area viene utilizzata anche per sviluppare il percorso di relazione con i clienti, che possono provare le automobili sulle strade della Costa Azzurra e inserire la scelta della vettura in un’esperienza più ampia legata al territorio.

Nuovi reparti tra verniciatura, finitura e interni su misura

La fase di espansione prevede l’integrazione progressiva di capacità aggiuntive di produzione, progettazione e ingegneria all’interno dell’Atelier. È in arrivo un’officina dedicata all’assemblaggio e allo sviluppo delle vetture, affiancata da aree specializzate per la verniciatura, le finiture di superficie e di metallo, oltre ai reparti per le lavorazioni di carrozzeria tipiche dei carrozzieri artigiani.

Il polo Bertone di Roquebrune-sur-Argens Foto di: Bertone

Un reparto moderno per selleria e rivestimenti dovrà rafforzare la gestione degli interni personalizzati e delle richieste individuali dei clienti, con un controllo più diretto sull’intero processo sotto lo stesso tetto. Secondo Bertone, queste nuove attività saranno inserite in una struttura operativa che collega in continuità Roquebrune-sur-Argens con la produzione, l’ingegneria, i fornitori specializzati e le capacità industriali già attive in Italia.

Clienti più vicini al processo di carrozzeria

Per il marchio, avvicinare progettazione, ingegneria, artigianato e produzione nello stesso luogo serve a migliorare il controllo sulla qualità e a ridurre la distanza tra l’idea creativa e la realizzazione fisica. Bertone sostiene anche che questo permetterà ai collezionisti di avere un accesso più diretto al processo di costruzione delle proprie automobili, superando il ruolo di semplice showroom o impianto produttivo.

A spiegare la logica di questo passo è la leadership del marchio, che sottolinea come l’Atelier sia diventato un punto chiave del rapporto con la clientela. Nelle parole dell’azienda: "Roquebrune-sur-Argens è diventato un luogo in cui lavorano i nostri designer, in cui i nostri clienti configurano le loro automobili e in cui il rapporto tra Bertone e i suoi collezionisti diventa tangibile".

Il peso della Runabout e la visione futura di Bertone

Secondo Bertone, la crescita che si registra in tutta l’azienda e l’accelerazione commerciale successiva all’introduzione della Runabout hanno creato l’occasione per questo ampliamento dell’Atelier. La casa collega direttamente questo sviluppo al ritorno nel segmento delle fuoriserie in serie ultra-limitata, dove la personalizzazione spinta richiede processi di produzione più integrati rispetto a quelli industriali tradizionali.

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La direzione riassume la visione con cui viene portato avanti il progetto dichiarando: "Per noi, questo è ciò che il futuro di Bertone dovrebbe rappresentare: design, ingegneria, artigianato e cliente tutti collegati sotto un’unica visione".

L’espansione di Roquebrune-sur-Argens è destinata a supportare i programmi attuali in serie limitata e a creare capacità aggiuntiva per future automobili e progetti su misura, in un panorama di fuoriserie dove operano anche altre realtà specializzate come Ares Atelier e dove i progetti di reinterpretazione di marchi storici, come raccontato nel focus su Maserati e Alfa Romeo speciali, continuano a moltiplicarsi.