Ferrari celebra il suo mercato più importante con una delle serie speciali più esclusive mai realizzate sulla Purosangue.

Si chiama American Grand Tour Atelier Collection ed è composta da appena 10 esemplari unici, destinati esclusivamente agli Stati Uniti. Ogni vettura è diversa dalle altre e trae ispirazione dai grandi paesaggi americani oppure dalle leggendarie strade che attraversano il Paese, con combinazioni di colori, rivestimenti e dettagli creati appositamente dal programma Atelier di Maranello.

10 Ferrari, 10 interpretazioni uniche

Gli Stati Uniti rappresentano da anni il primo mercato mondiale per Ferrari e, proprio per questo, la Casa di Maranello ha deciso di omaggiare i propri clienti americani con una serie limitata senza precedenti. La Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier Collection non introduce modifiche meccaniche, ma porta all'estremo il concetto di personalizzazione.

Ferrari Purosangue Straightaway Foto di: Ferrari

La produzione viene infatti limitata a soli 10 esemplari, ciascuno realizzato in configurazione esclusiva e irripetibile. Nessuna vettura sarà identica a un'altra: ogni Purosangue racconta una diversa sfumatura del viaggio attraverso gli Stati Uniti, dai grandi parchi naturali alle iconiche highway che attraversano il continente.

L'iniziativa nasce dal reparto Atelier Ferrari, il programma dedicato ai clienti che desiderano una vettura completamente personalizzata, con finiture e abbinamenti cromatici sviluppati su misura.

La prima metà della collezione prende ispirazione dagli scenari naturali più iconici degli Stati Uniti.

Ad aprire la serie è The Coast, caratterizzata dalla vernice Blu Cangiante, impreziosita da dettagli Dark Amber e da un abitacolo rivestito in pelle Terra Antica, pensato per evocare l'incontro tra l'oceano e le scogliere della costa occidentale.

Ferrari Purosangue, gli interni della The Coast Foto di: Ferrari

Segue The Mountains, rifinita nell'inedita tonalità Verde Menthe, abbinata a interni Beige Honolulu, mentre The Great Plains utilizza la carrozzeria Bronzo Montecarlo insieme a rivestimenti in pelle Testa di Moro Java, richiamando i grandi spazi aperti delle pianure americane.

Per The Forests, Ferrari sceglie il verde intenso Verde Zeltweg, accostato agli interni Verde Venaria, mentre The Sand conclude questa prima famiglia con la tinta Blu Genziana Storico e un elegante abitacolo in pelle Sabbia, ispirato ai deserti e alle dune del Sud-Ovest statunitense.

Le Purosangue dedicate alle grandi strade d'America

Le altre cinque Purosangue celebrano invece il viaggio su strada, uno degli elementi più caratteristici della cultura automobilistica americana.

La protagonista è Switchback, verniciata in Blu America con livrea Rosso Corsa e interni in pelle bianca decorati con stelle e strisce rosse e blu, un evidente richiamo alla bandiera degli Stati Uniti.

Accanto a lei troviamo Overlook, con carrozzeria Rosso California, dettagli Blu America e abitacolo bianco.

Ferrari Purosangue, The Forests Foto di: Ferrari

La Straight Away sfoggia invece una raffinata tinta Bianco Mille Miglia, impreziosita dalla storica livrea Blu NART, mentre l'interno è rifinito in pelle Rosso Guidecca.

La quarta interpretazione prende il nome di Byway e ribalta gli abbinamenti cromatici, con carrozzeria Blu NART, dettagli Bianco King e lo stesso abitacolo Rosso Guidecca.

Chiude la collezione Mountain Pass, probabilmente la più sportiva dal punto di vista estetico, grazie alla carrozzeria Rosso Racing 2025 abbinata agli interni Blu Sterling.

Un'esclusività destinata ai collezionisti

Ferrari non comunica il prezzo ufficiale di ciascun esemplare, ma è praticamente certo che la American Grand Tour Atelier Collection costi sensibilmente più della Purosangue standard. Del resto, ogni vettura viene costruita in un solo esemplare e rappresenta un pezzo irripetibile della storia del marchio.

Con appena dieci esemplari destinati esclusivamente agli Stati Uniti, questa collezione è destinata a entrare immediatamente tra le Ferrari contemporanee più rare e ricercate.

Fotogallery: Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier Collection