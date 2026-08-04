Ecco cosa c'è sotto alla nuova Mitsubishi Pajero

Il ritorno della Mitsubishi Pajero è sempre più vicino. Dopo mesi di indiscrezioni e i primi teaser dedicati alla firma luminosa e alla nuova strumentazione digitale, la Casa giapponese ha pubblicato un'ulteriore anticipazione del modello, confermando che il debutto mondiale avverrà nel corso dell'autunno 2026.

Il nuovo filmato non mostra ancora la carrozzeria definitiva, ma mette in evidenza uno degli aspetti più importanti del progetto: la struttura tecnica pensata per garantire autentiche capacità in fuoristrada senza rinunciare al comfort su strada.

Un vero fuoristrada

Il teaser più recente è apparso direttamente sul sito ufficiale creato da Mitsubishi per il lancio della Pajero. Il breve video si concentra sul sottoscocca della vettura, mostrando il nuovo modello mentre affronta un percorso accidentato, lasciando intravedere la robustezza della struttura e il lavoro svolto sulle sospensioni.

La homepage del sito Mitsubishi dedicato alla nuova Pajero Foto di: Mitsubishi

Il nuovo modello adotterà un telaio a longheroni, soluzione ormai sempre più rara nel panorama automobilistico moderno ma ancora imprescindibile per chi cerca reali capacità off-road. Un altro elemento confermato riguarda la presenza del sistema Super-All Wheel Control (S-AWC), l'evoluzione della trazione integrale intelligente sviluppata da Mitsubishi. Il sistema gestisce in maniera integrata motore, differenziali, controllo della stabilità e frenata, adattando continuamente la distribuzione della coppia alle diverse condizioni di guida. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza sia sull'asfalto bagnato sia durante la marcia su sterrati, sabbia o neve.

Come sarà fatta dentro e fuori

I teaser diffusi finora permettono anche di farsi un'idea dello stile. Il frontale sarà caratterizzato da una firma luminosa a LED molto sottile nella parte superiore, affiancata da gruppi ottici verticali inseriti ai lati della grande calandra.

Le linee anticipate dai teaser appaiono decisamente squadrate e richiamano la tradizione della Mitsubishi Pajero, con un'impostazione da autentico fuoristrada piuttosto che da SUV cittadino. Anche le foto spia dei prototipi confermano un corpo vettura massiccio, con sbalzi contenuti e un'altezza da terra importante.

Mitsubishi Pajero (2026), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

All'interno Mitsubishi ha già mostrato un dettaglio destinato a conquistare gli appassionati della storica Pajero: il ritorno del celebre Multi-Meter. Naturalmente reinterpretato in chiave digitale, questo sistema continuerà a visualizzare informazioni dedicate alla guida in fuoristrada, come bussola, altitudine, inclinazione laterale, beccheggio e altri parametri utili quando si affrontano percorsi impegnativi.

Per quanto riguarda la meccanica, Mitsubishi non ha ancora comunicato le specifiche definitive, ma le indiscrezioni più attendibili indicano una stretta parentela con il nuovo pick-up Triton. La nuova Pajero dovrebbe quindi utilizzare il collaudato 2.4 turbodiesel, disponibile con livelli di potenza compresi tra circa 150 e oltre 200 CV, anche se resta aperta la possibilità di vedere in alcuni mercati motorizzazioni elettrificate, magari mild hybrid o plug-in hybrid.

Secondo numerose fonti del settore, inoltre, il progetto potrebbe condividere parte dell'architettura con la nuova Nissan Patrol (Y63), la Nissan Armada e la Infiniti QX80, frutto della collaborazione all'interno dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Al momento, però, la Casa giapponese non ha confermato ufficialmente questo legame.