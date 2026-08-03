Xpeng prepara un nuovo SUV (anche) per l'Italia

La gamma Xpeng si prepara ad accogliere una nuova ammiraglia. Si chiama G9L e rappresenta l'evoluzione più ricercata e tecnologicamente avanzata del SUV elettrico cinese.

La lettera "L", che sta per Luxury, identifica un modello destinato a posizionarsi al vertice della gamma, con un abitacolo ancora più spazioso, una configurazione fino a sei posti e un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale e ai sistemi di assistenza alla guida. La presentazione europea è fissata per il Salone di Parigi.

Una nuova ammiraglia

La nuova G9L non sostituisce l'attuale G9, ma si affianca ad essa ampliando l'offerta nel segmento dei SUV premium elettrici. Secondo quanto anticipato dalla Casa cinese, il nuovo modello eredita tutte le principali qualità della G9 tradizionale, affinandole ulteriormente.

Gli interni della Xpeng G9 MY 2026 Foto di: Xpeng

Grande attenzione è stata dedicata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, elemento ormai centrale nella filosofia del costruttore. Xpeng definisce infatti la propria strategia come "software first", cioè un approccio in cui il software assume un ruolo determinante nell'esperienza di guida e nell'interazione tra conducente e automobile.

La G9L sarà inoltre progettata fin dall'origine per soddisfare i più severi standard internazionali di sicurezza, inclusi i protocolli Euro NCAP, C-NCAP e ANCAP, in vista della commercializzazione in ben 65 mercati mondiali.

Debutto europeo a Parigi

Il debutto ufficiale per il pubblico europeo avverrà durante il Salone di Parigi 2026 nel mese di ottobre, appuntamento scelto da Xpeng per presentare tutte le specifiche dedicate al mercato continentale. In quella occasione saranno resi noti i dettagli relativi alle motorizzazioni, alle configurazioni disponibili, ai prezzi e alle tempistiche di commercializzazione.

Ricordiamo, comunque, che la G9 di partenza si può già ordinare con diverse configurazioni di potenza. La versione di punta Performance utilizza due motori elettrici, uno per asse, sviluppando 551 CV e 717 Nm di coppia.

Le prestazioni sono da vera sportiva: bastano 3,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, mentre l'autonomia raggiunge circa 550 km grazie alla batteria da 98 kWh. Uno dei principali punti di forza è l'architettura elettrica a 800 Volt, che permette di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in circa 20 minuti sfruttando una potenza massima di 300 kW in corrente continua (DC). La ricarica in corrente alternata arriva invece fino a 11 kW.

Fotogallery: Xpeng G9 MY 2026