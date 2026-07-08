UNRAE cresce: sei nuovi marchi rafforzano la rappresentanza in Italia

Il panorama dell'automotive italiano continua a cambiare e uno dei segnali più evidenti arriva dal mondo della rappresentanza associativa. L'ingresso in UNRAE di 6 nuovi marchi distribuiti da tre aziende dimostra infatti come i Costruttori provenienti dall'Asia, non siano più semplici nuovi protagonisti del mercato, ma realtà ormai stabilmente inserite nel tessuto industriale e istituzionale italiano ed europeo.

L'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri ha annunciato l'adesione di Jameel Motors che rappresenta Geely e Zeekr, di ATFlow, con Xpeng, Ineos e KGM, e di Campello, distributore di SWM del Gruppo Shineray. Un ampliamento che rafforza ulteriormente il peso dell'associazione nel settore automobilistico nazionale arrivando a coprire circa i due terzi delle immatricolazioni registrate in Italia nel primo semestre del 2026.

I marchi orientali diventano parte integrante del sistema italiano

L'adesione a UNRAE va ben oltre un semplice ingresso formale. Per molti costruttori asiatici rappresenta infatti la conferma della volontà di costruire una presenza stabile nel nostro Paese, partecipando al confronto con le istituzioni, con la filiera industriale e con gli altri operatori del comparto.

È un passaggio che fotografa l'evoluzione dell'automotive globale: marchi come Geely, Zeekr, Xpeng, KGM e SWM non sono più soltanto nuovi concorrenti commerciali, ma soggetti che intendono contribuire direttamente allo sviluppo del mercato italiano e alla definizione delle politiche della mobilità.

L'ingresso in UNRAE testimonia inoltre come l'Italia rappresenti un mercato strategico per questi costruttori, sempre più orientati a consolidare la propria rete commerciale e istituzionale anche in Europa.

Geely E2 (2026) Foto di: Geely

UNRAE: cresce la rappresentatività dell'associazione

Per il presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio, ogni nuovo ingresso rappresenta innanzitutto un segnale di fiducia verso il mercato italiano e verso il ruolo dell'associazione.

Secondo Pietrantonio, una rappresentanza sempre più ampia comporta anche una maggiore responsabilità nel contribuire a creare le condizioni per uno sviluppo competitivo e sostenibile della mobilità, in una fase storica caratterizzata dalla transizione energetica e da un quadro normativo europeo ancora in evoluzione.

Con i nuovi ingressi, UNRAE rafforza la propria capacità di rappresentare le diverse anime dell'industria automobilistica, mettendo a disposizione competenze tecniche, analisi di mercato e un dialogo sempre più strutturato con le istituzioni.

Ineos Grenadier MY2026 Black Edition Station Wagon Foto di: Ineos

Le motivazioni dei nuovi associati

Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors, ha definito l'ingresso di Geely e Zeekr in UNRAE un passaggio fondamentale per la crescita dei due marchi in Italia, sottolineando la volontà di partecipare attivamente al dialogo con gli operatori del settore e di condividere competenze e visione in un mercato in profonda trasformazione.

Santucci ha inoltre evidenziato il carattere internazionale di Geely, già presente in Europa attraverso Volvo dal 2010, e il posizionamento premium e tecnologico di Zeekr, spiegando che l'adesione all'associazione rafforza il rapporto con la filiera automotive e con tutti gli stakeholder del settore.

Xpeng G6 (2026), la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

Anche Mattia Vanini, presidente di ATFlow, considera l'adesione a UNRAE un passaggio strategico. Per un'azienda che sta ampliando rapidamente il proprio portafoglio di marchi, entrare nell'associazione significa consolidare una presenza di lungo periodo nel mercato italiano e contribuire attivamente alle sfide della transizione del settore automotive.