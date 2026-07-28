L'Audi RS 3 più folle di tutte: 630 CV e soli 30 esemplari

Ci sono elaborazioni che aggiungono qualche cavallo e affinano l'estetica. Poi c'è l'ABT RS3 630, una compatta estrema che porta l'Audi RS 3 Sportback in un territorio normalmente riservato alle supercar.

Grazie a un profondo lavoro sul celebre cinque cilindri turbo, il preparatore tedesco è riuscito a raggiungere quota 630 CV e 700 Nm, mantenendo intatto il carattere che ha reso questa sportiva un'icona tra le hot hatch. Il tutto è accompagnato da una produzione limitata a soli 30 esemplari, sviluppata per celebrare il 130° anniversario dell'azienda.

Il 5 cilindri batte ancora più forte

Il cuore del progetto resta il leggendario motore 2.5 TFSI a cinque cilindri, considerato da molti uno dei propulsori più coinvolgenti della produzione Audi. ABT, però, non si è limitata a una semplice rimappatura della centralina.

ABT RS3 630, il posteriore Foto di: ABT

Per ottenere un incremento di ben 230 CV e 200 Nm rispetto alla RS 3 di serie, il motore è stato completamente rivisto con un nuovo turbocompressore, un intercooler ad alte prestazioni e una profonda revisione della meccanica. Il vero elemento distintivo è il sistema ABT IWI (Indirect Water Injection), un'innovativa iniezione indiretta di acqua ed etanolo che raffredda l'aria di aspirazione prima dell'ingresso nel motore.

ABT RS3 630, il frontale Foto di: ABT

Una centralina elettronica dedicata gestisce con precisione la quantità della miscela in base al carico e al regime di rotazione, migliorando l'efficienza della combustione e permettendo al propulsore di mantenere tutta la potenza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose. Il risultato è una spinta poderosa fino alla velocità massima dichiarata di 300 km/h.

Assetto, aerodinamica e dettagli esclusivi

Per gestire un simile incremento di prestazioni era necessario intervenire anche sulla dinamica di guida. L'ABT RS3 630 adotta quindi un nuovo assetto sportivo regolabile in altezza, con ammortizzatori regolabili sia in compressione sia in estensione, sviluppati direttamente dagli ingegneri del preparatore tedesco.

ABT RS3 630, i sedili Foto di: ABT

A completare il pacchetto arrivano barre antirollio specifiche per entrambi gli assi, che riducono il rollio in curva e rendono la vettura ancora più precisa nei cambi di direzione.

Anche il design si distingue immediatamente dall'Audi di serie. Il kit aerodinamico in fibra di carbonio lucida comprende uno splitter anteriore con logo dedicato e un nuovo estrattore posteriore, mentre lo scarico utilizza quattro terminali da 95 mm rifiniti in nero opaco.

Tra gli elementi più scenografici spiccano senza dubbio i nuovi cerchi forgiati ABT HR20 da 20" in finitura oro satinato, una scelta cromatica che richiama il 130° anniversario del marchio e rende questa edizione ancora più riconoscibile.

Interni dedicati e produzione limitata

L'abitacolo riceve una serie di dettagli esclusivi pensati per sottolineare l'unicità del modello. I sedili anteriori sono impreziositi dal logo ABT, mentre il bracciolo centrale, i tappetini ricamati, le soglie d'ingresso illuminate e il pulsante Start/Stop personalizzato contribuiscono a creare un ambiente dedicato.

Ogni vettura riporta inoltre una targhetta identificativa sul cruscotto con la dicitura "1 of 30", a ricordare la tiratura estremamente limitata.

Il prezzo non è stato ancora comunicato ufficialmente, ma considerando il livello delle modifiche tecniche, l'esclusività della produzione e la complessità dello sviluppo, si candida a essere una delle interpretazioni più estreme e ricercate della RS 3.

Fotogallery: ABT RS3 630