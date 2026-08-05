Nuova Audi RS6, il video spia accende il dibattito sul motore V6

L'ultima apparizione della nuova Audi RS6 al Nurburgring ha acceso una discussione ben più grande del solito. A far parlare non è tanto il design del prototipo, ancora pesantemente camuffato, quanto una frase che accompagna il video pubblicato su Instagram da Ring Prototypes: "Purtroppo avrà un V6".

Tanto è bastato per scatenare centinaia di commenti tra appassionati, molti dei quali convinti che sarebbe un passo falso per una delle station wagon sportive più iconiche degli ultimi anni.

V6 o V8?

La prospettiva di vedere la RS6 abbandonare il tradizionale V8 biturbo in favore di un V6 elettrificato è stata accolta sui social con grande scetticismo. Molti utenti sostengono che un modello di questa fascia non possa rinunciare agli otto cilindri, soprattutto considerando che concorrenti come la BMW M5 Touring continua a utilizzare un V8 ibrido plug-in.

Al momento Audi non ha confermato alcun dettaglio tecnico sulla futura RS6. Negli ultimi mesi si sono susseguite indiscrezioni molto diverse tra loro: alcune parlano di un V6 plug-in, altre di un V8 elettrificato derivato dalla famiglia di propulsori già impiegata su modelli del gruppo come Porsche, Bentley e Lamborghini.

Alcuni utenti che hanno guardato il video sostengono che il suono del prototipo ricordi chiaramente quello di un V8, mentre altri ritengono che possa trattarsi di un effetto dovuto al sistema di scarico provvisorio utilizzato durante i test.

In assenza di informazioni ufficiali, è quindi impossibile stabilire quale motore adotterà la nuova RS6. Quello che si nota chiaramente è il forte legame degli appassionati con il V8: per molti rappresenta un elemento fondamentale dell'identità del modello e l'eventuale passaggio a un V6 sarebbe accolto con molta meno convinzione rispetto a una soluzione ibrida che mantenga gli otto cilindri.

Per conoscere la risposta definitiva bisognerà attendere la presentazione ufficiale.