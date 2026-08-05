Chi disegnerà le nuove Nissan

Cambio al vertice nel design di Nissan. Come annunciato dalla Casa infatti dal 1° ottobre 2026 Alfonso Albaisa, attuale Corporate Executive, Global Design, lascerà il posto a Matthew Weaver. L'avvicendamento tra i due designer sarà graduale: fino al 31 dicembre 2026 infatti Albaisa lavorerà fianco a fianco con il suo successore. Un passaggio di consegne dal quale nascerà un nuovo corso stilistico per Nissan.

Vite in Nissan

Entrato nella divisione statunitense di Nissan nel 1988, Alfonso Albaisa ha ricoperto vari ruoli sempre più di rilievo, fino a diventare nel 2017 Senior Vice President for Global Design della Casa. Primo non giapponese a ricoprire tale ruolo per un brand orientale. Il designer statunitense (è nato a Miami) ha dato forma a numerosi modelli Nissan e Infiniti, dalla Nissan Z alla Ariya passando per le Infiniti J30 e il SUV QX50 fino alla concept Prototype 9.

Nissan Ariya Foto di: Nissan

Anche Matthew Weaver è in Nissan da tempo: è arrivato nel 2001 dopo un'esperienza in Ford e nel Gruppo Volkswagen, per poi passare nel nel 2011 a Makkina (studio di design automobilistico londinese) e tornare nel Gruppo con il ruolo di direttore del design di Nissan, diventando poi ad aprile 2025 Senior Design Director, Nissan Global Design.

Weaver è noto per il suo lavoro sulla prima generazione di Nissan Juke, primo SUV coupé compatto e soprattutto per il contribuito nel definire il design della Qashqai, una delle Nissan di maggior successo degli ultimi decenni.

Nissan Juke Nissan Qashqai 2026

L'avvicendamento arriva in un momento ricco di sfide per Nissan, pronta (pare) a presentare la nuova Skyline, dalla quale prenderà vita anche una berlina firmata Infiniti. Ci saranno poi numerosi modelli da ideare e presentare, mossi da differenti tipologie di powertrain.