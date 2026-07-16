Offerta Nissan Qashqai, quanto conviene?

Chi sta valutando l'acquisto di un SUV compatto può approfittare della promozione lanciata da Nissan sulla Qashqai mild hybrid, valida fino al 31 luglio. L'offerta riguarda la versione Acenta mild hybrid 158 CV con cambio manuale, proposta a 26.900 euro grazie agli incentivi della Casa e alla permuta o rottamazione di un'auto usata.

In alternativa è disponibile un finanziamento con anticipo, rata finale e valore futuro garantito. Per le vetture in pronta consegna è previsto inoltre un ulteriore sconto di 1.800 euro nell'ambito dell'iniziativa "Nissan Pop Summer".

Promozione Nissan Qashqai, i vantaggi

L'aspetto più interessante dell'offerta è il prezzo d'acquisto, inferiore di 6.200 euro rispetto al listino della Qashqai Acenta. Anche il finanziamento propone una rata relativamente contenuta, pari a 249 euro al mese per tre anni, lasciando al termine del contratto la possibilità di saldare la rata finale, sostituire l'auto oppure restituirla secondo le condizioni previste.

La versione Acenta offre inoltre una dotazione già completa per l'utilizzo quotidiano, con cerchi in lega da 17 pollici, fari Full LED, sistema Intelligent Key e un display touchscreen da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Chi trova un esemplare disponibile in pronta consegna può beneficiare anche dello sconto aggiuntivo di 1.800 euro, riducendo ulteriormente il prezzo finale.

Promozione Nissan Qashqai, gli svantaggi

Come spesso accade nelle formule con valore futuro garantito, la rata mensile di Nissan racconta solo una parte del costo complessivo. Il finanziamento richiede infatti un anticipo di 4.103 euro e prevede una rata finale di 17.874 euro, importo da saldare se si decide di tenere l'auto al termine dei 36 mesi.

L'offerta è inoltre vincolata alla permuta o alla rottamazione di un veicolo posseduto da almeno sei mesi e impone un limite massimo di 30.000 km nell'arco del contratto nel caso in cui si scelga la restituzione della vettura. Oltre tale soglia viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. A questi elementi si aggiungono TAN, TAEG e le spese accessorie previste dal contratto di finanziamento, aspetti da considerare per valutare il costo effettivo dell'operazione.

Promozione Nissan Qashqai, in sintesi

Modello Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid 158 CV MT Prezzo promozionale 26.900 euro Prezzo di listino 33.100 euro Sconto 6.200 euro Extra sconto pronta consegna 1.800 euro Anticipo 4.103 euro Rate 36 Importo rata 249 euro TAN 5,75% TAEG 6,93% Valore futuro garantito (rata finale) 17.874 euro Chilometraggio massimo 30.000 km Costo chilometri eccedenti 0,10 euro/km Permuta o rottamazione Sì Scadenza promozione 31 luglio 2026

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