Offerta Nissan Qashqai, quanto conviene?
La Qashqai Acenta 158 CV con cambio manuale da 26.900 euro oppure con 36 rate da 249 euro: ecco cosa prevede la promozione Nissan
Chi sta valutando l'acquisto di un SUV compatto può approfittare della promozione lanciata da Nissan sulla Qashqai mild hybrid, valida fino al 31 luglio. L'offerta riguarda la versione Acenta mild hybrid 158 CV con cambio manuale, proposta a 26.900 euro grazie agli incentivi della Casa e alla permuta o rottamazione di un'auto usata.
In alternativa è disponibile un finanziamento con anticipo, rata finale e valore futuro garantito. Per le vetture in pronta consegna è previsto inoltre un ulteriore sconto di 1.800 euro nell'ambito dell'iniziativa "Nissan Pop Summer".
Promozione Nissan Qashqai, i vantaggi
L'aspetto più interessante dell'offerta è il prezzo d'acquisto, inferiore di 6.200 euro rispetto al listino della Qashqai Acenta. Anche il finanziamento propone una rata relativamente contenuta, pari a 249 euro al mese per tre anni, lasciando al termine del contratto la possibilità di saldare la rata finale, sostituire l'auto oppure restituirla secondo le condizioni previste.
La versione Acenta offre inoltre una dotazione già completa per l'utilizzo quotidiano, con cerchi in lega da 17 pollici, fari Full LED, sistema Intelligent Key e un display touchscreen da 12,3 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Chi trova un esemplare disponibile in pronta consegna può beneficiare anche dello sconto aggiuntivo di 1.800 euro, riducendo ulteriormente il prezzo finale.
Promozione Nissan Qashqai, gli svantaggi
Come spesso accade nelle formule con valore futuro garantito, la rata mensile di Nissan racconta solo una parte del costo complessivo. Il finanziamento richiede infatti un anticipo di 4.103 euro e prevede una rata finale di 17.874 euro, importo da saldare se si decide di tenere l'auto al termine dei 36 mesi.
L'offerta è inoltre vincolata alla permuta o alla rottamazione di un veicolo posseduto da almeno sei mesi e impone un limite massimo di 30.000 km nell'arco del contratto nel caso in cui si scelga la restituzione della vettura. Oltre tale soglia viene applicato un costo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente. A questi elementi si aggiungono TAN, TAEG e le spese accessorie previste dal contratto di finanziamento, aspetti da considerare per valutare il costo effettivo dell'operazione.
Promozione Nissan Qashqai, in sintesi
|Modello
|Nissan Qashqai Acenta Mild Hybrid 158 CV MT
|Prezzo promozionale
|26.900 euro
|Prezzo di listino
|33.100 euro
|Sconto
|6.200 euro
|Extra sconto pronta consegna
|1.800 euro
|Anticipo
|4.103 euro
|Rate
|36
|Importo rata
|249 euro
|TAN
|5,75%
|TAEG
|6,93%
|Valore futuro garantito (rata finale)
|17.874 euro
|Chilometraggio massimo
|30.000 km
|Costo chilometri eccedenti
|0,10 euro/km
|Permuta o rottamazione
|Sì
|Scadenza promozione
|31 luglio 2026
Fotogallery: Nissan Qashqai (2024)
Nissan
- Make: Nissan
- Model:
- URL: Nissan
Consigliati per te
Nissan festeggia 4 milioni di Qashqai vendute in Europa
IAA Transportation 2026, tutte le novità MAN
Honda anticipa un accordo imminente con Nissan
Nuova Kia Stonic: prezzi, motori e promo di luglio 2026
La nuova compatta di Nissan sarà fatta così
Xpeng L03, ecco dal vivo il SUV Coupé che sfida Model Y
Questo piccolo SUV ibrido potrebbe piacere anche in Europa