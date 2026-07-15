Nissan festeggia 4 milioni di Qashqai vendute in Europa
Il SUV giapponese celebra un traguardo storico confermandosi tra i modelli più apprezzati del continente
Nissan Qashqai continua a scrivere la storia dei SUV in Europa. Il modello giapponese ha infatti superato quota quattro milioni di unità vendute nel continente, confermandosi uno dei maggiori successi commerciali del marchio e uno dei protagonisti assoluti del segmento che ha contribuito a creare quasi vent'anni fa.
Il SUV che ha anticipato una tendenza
Lanciato nel 2006, Qashqai è stato tra i primi modelli a proporre una formula che univa la posizione di guida rialzata e la praticità di un SUV con dimensioni e comfort da berlina. Questa ricetta si è rivelata vincente, tanto da trasformare il modello in un riferimento per il mercato europeo.
Nissan Qashqai prima generazione (2007)
Oggi, con oltre quattro milioni di esemplari consegnati, il SUV Nissan continua a rappresentare uno dei pilastri della gamma del costruttore.
Progettato e costruito in Europa
Il successo del Qashqai nasce anche da uno sviluppo interamente europeo. Il design è stato curato dal Nissan Design Europe di Londra, mentre la progettazione tecnica è affidata ai centri di Cranfield e Barcellona.
La produzione destinata al mercato europeo avviene invece nello stabilimento britannico di Sunderland, uno dei poli industriali più importanti del marchio. Durante lo sviluppo, Nissan raccoglie inoltre i feedback di clienti, media e proprietari per affinare ogni nuova generazione del modello.
L'evoluzione con la tecnologia e-POWER
Tra le caratteristiche distintive dell'attuale Qashqai c'è la tecnologia e-POWER, il sistema ibrido sviluppato e brevettato da Nissan. In questa configurazione il motore a benzina non trasmette direttamente la trazione alle ruote, ma genera l'energia necessaria ad alimentare il motore elettrico che muove il veicolo.
La produzione della Nissan Qashqai nello stabilimento di Sunderland
Il risultato è una guida molto simile a quella di un'auto elettrica, senza la necessità di ricaricare la batteria alla presa. Una soluzione che testimonia come il modello continui a evolversi mantenendo il ruolo di riferimento nella strategia europea di Nissan.
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