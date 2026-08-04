Accise gasolio, nuovo taglio fino al 25 agosto

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio, secondo quanto si apprende da diverse fonti. La riduzione, che riguarda esclusivamente il diesel e non la benzina, sarà in vigore fino al 25 agosto e arriva a ridosso della scadenza del precedente sconto, fissata per dopodomani, 6 agosto. Il governo conferma così l'orientamento adottato nelle ultime settimane, con interventi ravvicinati pensati per contenere il costo del gasolio nel pieno della stagione degli spostamenti estivi.

Prima della riunione del Cdm la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un vertice con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il confronto preliminare avrebbe riguardato l'entità e la durata del nuovo sconto, oltre alla relativa copertura finanziaria. Al termine del Cdm è attesa una conferenza stampa in cui verranno illustrati nel dettaglio i provvedimenti adottati e le relative modalità di applicazione.

Il prezzo del gasolio torna a salire

Il nuovo taglio interviene mentre il prezzo del diesel riprende a crescere lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio del gasolio in modalità self si attesta a 2,100 euro al litro, contro i 2,097 euro di ieri. Si tratta del livello più alto dal 29 luglio, giorno successivo all'avvio dell'ultimo taglio delle accise, che aveva ridotto anch'esso di 17 centesimi l'aliquota sul diesel. L'andamento conferma la tendenza altalenante dei prezzi alla pompa registrata nelle ultime settimane, con il gasolio più esposto alle oscillazioni rispetto alla benzina.

Per la benzina la situazione resta invece stabile: il prezzo medio self si mantiene a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale nazionale, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Il carburante non è infatti interessato dal nuovo intervento sulle accise, che il governo ha concentrato esclusivamente sul gasolio.

Il precedente intervento

Il taglio delle accise entrato in vigore il 28 luglio, quello ora in scadenza, era costato alle casse dello Stato 125 milioni di euro. La nuova proroga, che estende la misura fino al 25 agosto, si inserisce dunque in una linea di interventi ravvicinati con cui il governo punta a contenere il costo del carburante durante il periodo estivo, tradizionalmente segnato da un aumento dei consumi legato agli spostamenti per le vacanze.

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