La nuova Mercedes CLA AMG ha già fatto un record

Dici auto sportiva e non puoi non pensare al Nurburgring, tempio della velocità dove se hai anche solo una minima velleità di sportività vai, per cercare di fare il tempone. Lo ha fatto la nuova Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+, la versione più potente di sempre della berlina tedesca. E proprio nel segmento delle berline 4 porte ha stabilito il record sul giro al Nurburgring, grazie al tempo di 7:32.070. Ah, se non ve lo ricordate, la nuova CLA 45 AMG è 100% elettrica.

Tutta di serie

La nuova Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha percorso i 20 km circa del Nordschleife senza alcun tipo di modifica: tutto era di serie, dalla carrozzeria alla meccanica, che affida a tre motori a flusso assiale il compito di muoverla. Molto velocemente. Uno schema derivato dalla furibonda Mercedes‑AMG GT Coupé 4, prima auto al mondo a utilizzare tale tipologia di motori, due accoppiati all'asse posteriore e uno all'anteriore.

15 Fonte: Mercedes-Benz

Sulla nuova Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ arrivano a un totale di 500 kW (680 CV) e permettono alla berlina tedesca di passare da 0 a 100 km/h in appena 2,7". Tempo da hypercar trasportato su una berlina 4 porte. La è quindi integrale, come sulla precedente generazione di CLA 45 AMG, gestita però in maniera ancora più precisa ed efficiente proprio grazie alla sua natura elettrica. Debutta poi la modalità AMGFORCE S+, che riproduce sensazioni tipiche di un motore termico grazie a un sound dedicato e a cambi marcia simulati.

La Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha fatto segnare il tempo di 7:32.070 al Nurburgring Foto Di: Mercedes-Benz La Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ ha 680 CV grazie a 3 motori elettrici

I dati ufficiali parlano di un'autonomia massima di 670 km e 22 minuti per passare dal 10 all'80% della capacità delle batterie, grazie all'architettura a 800 volt e la potenza di ricarica massima a 330 kW