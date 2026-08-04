Ecco Vergilius Plus, dove è e come funziona il nuovo tutor

Non basta il solito tutor: ora arriva anche la sua variante ancora più potente e precisa. Si chiama Vergilius Plus ed è stato attivato da Polizia Stradale e Anas. Ora è quindi operativo su 36 tratti di strade e autostrade italiane per circa 211 km complessivi, in entrambe le direzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di regolare il traffico e ridurre i sinistri legati all’eccesso di velocità, spingendo chi guida a rispettare i limiti lungo tutto il percorso monitorato.

Vergilius Plus: come funziona e chi lo gestisce

Vergilius Plus è descritto come un sistema di controllo evoluto, progettato per monitorare in modo continuo il traffico veicolare. Utilizza telecamere definite "avanzate" con lettura automatica delle targhe e riconoscimento della categoria del veicolo, così da poter calcolare la velocità media tra due punti, associandola alla singola targa, su tratti prefissati di strada. Esattamente come un classico tutor.

Secondo Anas, grazie a questi strumenti tecnologici il sistema è in grado di individuare i veicoli che superano i limiti e, al tempo stesso, di indurre comportamenti più corretti alla guida, diminuendo il rischio di incidenti. Il sistema è omologato e viene presentato come un tassello in più nel mosaico dei controlli già esistenti su molte arterie ad alto scorrimento della rete nazionale. La gestione operativa di Vergilius Plus è affidata alla Polizia Stradale, che si occuperà di accertare le infrazioni e di emettere i verbali.

Vergilius Plus: dove si trova

Nel dettaglio, l'operatività di Vergilius Plus parte su 36 tratte per circa 211 km complessivi di strade e autostrade italiane:

Autostrada A2 "Del Mediterraneo", tra Salerno e Buonabitacolo (Salerno);

Strada Statale 1 "Aurelia", tra il km 11+950 e il km 23+500;

Strada Statale 7 quater "Domitiana", dal km 44+630 al km 54+300;

Strada Statale 309 "Romea", tra il km 1+680 e il km 7+080;;

Strada Statale 145 Var "Sorrentina", all'interno della Galleria Santa Maria di Pozzano (Napoli), dal km 0+072 al km 4+950

Per chi vuole conoscere con precisione i tratti interessati e i limiti vigenti, è disponibile la pagina Anas