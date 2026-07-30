Nissan Micra, addio ansia da autonomia: ecco perché

L'ansia da autonomia è ancora uno dei principali ostacoli all'adozione dell'auto elettrica, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a questa tecnologia. La nuova Nissan Micra prova a risolvere il problema con una serie di funzioni pensate per accompagnare il conducente durante il viaggio, riducendo al minimo le preoccupazioni legate alla ricarica.

Oltre a una piattaforma sviluppata per garantire autonomie elevate, la compatta giapponese punta, infatti, su una navigazione intelligente e su una ricarica rapida che consentono di affrontare anche gli spostamenti più lunghi con maggiore serenità.

Il navigatore pianifica anche le ricariche

Tra gli elementi più interessanti della nuova Micra c'è il sistema NissanConnect con servizi Google integrati. I due display da 10,1 pollici ospitano Google Maps, Google Assistant e l'accesso alle applicazioni del Play Store, trasformando l'infotainment in un vero assistente di viaggio.

Il navigatore tiene conto del livello di carica residuo della batteria e, se necessario, pianifica automaticamente le soste per la ricarica Foto di: Nissan

Quando viene impostata una destinazione, il navigatore tiene conto del livello di carica residuo della batteria e, se necessario, pianifica automaticamente le soste per la ricarica. Il sistema seleziona le colonnine lungo il percorso e calcola la durata della sosta, mostrando anche con quale percentuale di batteria si arriverà a destinazione. Una funzione particolarmente utile quando si affrontano tragitti lunghi o si parte con poca energia residua.

Ricarica fino a 100 kW

A rendere ancora più semplice la gestione dell'auto contribuisce la ricarica rapida in corrente continua. La versione equipaggiata con la batteria da 52 kWh supporta, infatti, una potenza massima di 100 kW, mentre quella da 40 kWh arriva a 80 kW.

In entrambi i casi Nissan dichiara un tempo di circa 30 minuti per passare dal 15 all'80% della capacità della batteria, una sosta sufficiente per una pausa o una commissione prima di riprendere il viaggio.

La versione equipaggiata con la batteria da 52 kWh supporta una potenza massima di 100 kW, mentre quella da 40 kWh arriva a 80 kW Foto di: Nissan

Per la ricarica domestica o presso le colonnine in corrente alternata è disponibile un caricatore di bordo da 11 kW, mentre attraverso l'app NissanConnect Services è possibile monitorare lo stato della batteria, programmare gli orari di ricarica e climatizzare l'abitacolo prima della partenza.

Autonomia fino a oltre 400 km

La nuova Micra è proposta con due tagli di batteria. La versione da 40 kWh offre un'autonomia fino a circa 310 km nel ciclo WLTP, mentre quella da 52 kWh arriva fino a 408 km, rendendo la compatta Nissan adatta anche a spostamenti extraurbani e ai viaggi del fine settimana.

La versione da 40 kWh offre un'autonomia fino a circa 310 km nel ciclo WLTP che salgono a 408 per il taglio da 52 kWh Foto di: Nissan

Entrambe le versioni utilizzano una pompa di calore di serie e un sistema di gestione termica della batteria che aiuta a mantenere elevate le prestazioni di ricarica anche nelle diverse condizioni climatiche.

Tecnologia anche fuori dall'auto

Tra le dotazioni figura anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW sfruttando l'energia della batteria dell'auto. Una soluzione utile per campeggio, attività all'aperto o per alimentare piccoli elettrodomestici e attrezzature.

Nel complesso, la nuova Nissan Micra punta a rendere l'esperienza dell'auto elettrica più semplice e intuitiva. La combinazione tra navigazione intelligente, gestione automatica delle soste, ricarica rapida e servizi connessi contribuisce, infatti, a ridurre uno dei timori più diffusi tra gli automobilisti: quello di arrivare a destinazione con la batteria scarica.

Fotogallery: Nissan Micra: la prova tra le strade di Roma