I prezzi della nuova Mercedes GLA

Ha un nuovo stile e soprattutto motorizzazioni completamente elettriche la nuova Mercedes GLA 2026, ma nel 2027 sarà disponibile anche con powertrain ibridi. Per ora quindi chi volesse acquistare la nuova generazione del crossover tedesco deve rivolgersi esclusivamente alle versioni a batteria, con prezzo a partire da 46.972 euro.

Ordinabile da oggi la Mercedes GLA 2026 propone 3 differenti motorizzazioni, con potenze comprese tra 224 e 354 CV.

Mercedes GLA 2026: gli allestimenti

La nuova Mercedes GLA è disponibile in 4 differenti allestimenti: Executive, Advanced, Advanced Plus e Premium.

Mercedes GLA 2026 Executive: luci LED, tetto panoramico, cerchi in lega da 18", assetto comfort, climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 14", pompa di calore, telecamera posteriore, telecamera per selfie e videocamera, cruise control adattivo.

Mercedes GLA 2026 Advanced: estetica dedicata, portellone ad azionamento elettrico, sedili anteriori riscaldabili, volante sportivo multifunzione in pelle ed MB.Drive parking assist.

Mercedes GLA 2026 Foto Di: Mercedes-Benz Mercedes GLA 2026, gli interni

Mercedes GLA 2026 Advanced Plus: cerchi da 20", sistema keyless, maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, bracciolo posteriore, luci ambientali e caricatore wireless per lo smartphone.

Mercedes GLA 2026 Premium: Digital Extra MB Drive Parking Asssit 360, logo Mercedes proiettato sul terreno dagli specchietti retrovisori, climatizzatore automatico comfortmatic e display per il passeggero anteriore.

Mercedes GLA 2026 elettrica, i prezzi

Versione Motore Prezzo Mercedes GLA 200 Executive BEV 165 kW/224 CV 46.972 euro Mercedes GLA 200 Advanced BEV 165 kW/224 CV 50.156 euro Mercedes GLA 200 Advanced Plus BEV 165 kW/224 CV 51.712 euro Mercedes GLA 200 Premium BEV 165 kW/224 CV 53.798 euro Mercedes GLA 250+ Executive BEV 200 kW/272 CV 52.706 euro Mercedes GLA 250+ Advanced BEV 200 kW/272 CV 55.890 euro Mercedes GLA 250+ Advanced Plus BEV 200 kW/272 CV 57.446 euro Mercedes GLA 250+ Premium BEV 200 kW/272 CV 59.532 euro Mercedes GLA 350 4Matic Advanced BEV 260 kW/354 CV 56.036 euro Mercedes GLA 350 4Matic Advanced Plus BEV 260 kW/354 CV 59.221 euro Mercedes GLA 350 4Matic Premium BEV 260 kW/354 CV 60.776 euro Mercedes GLA 350 4Matic BEV 260 kW/354 CV 62.862 euro

Mercedes GLA 2026: i motori

Come detto per ora la nuova Mercedes GLA 2026 è mossa esclusivamente da powertrain elettrici, tutti dotati di motori elettrici di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM), esattamente come sulla nuova Mercedes CLA, con la quale la GLA 2026 condivide la piattaforma (la MMA,Mercedes-Benz Modular Architecture).

La nuova Mercedes GLA 2026 vista dal vivo

La gamma si apre con la GLA 200, dotata di un motore posteriore da 200 kW (272 CV) alimentato da una batteria LFP da 58 kWh, per un'autonomia compresa tra 394 e 447 km. C'è poi la GLA 250+, ancora a trazione posteriore e 200 kW (272 CV) di potenza e grazie alle batterie NMC da 85 kWh può percorrere fino a 657 km con una ricarica. Le stesse batterie alimentano i due motori della Mercedes GLA 350 4Matic da 260 kW (354 CV), che promette fino a 643 km di autonomia.