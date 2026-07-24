Mercedes CLA, perché comprarla e perché no

La terza generazione di Mercedes CLA è un'auto chiave per il marchio tedesco. Da un lato, rappresenta il nuovo modello d'accesso alla gamma, quindi tendenzialmente chiamata a generare numeri corposi a livello di vendite. Dall'altro, però, introduce così tante novità, soprattutto a livello tecnologico, che sembra non solo un'auto di categoria superiore, ma diventa quasi un manifesto dello stato dell'arte della tecnologia Mercedes.

Tanto per cominciare, si può avere elettrica - con autonomie e consumi ottimi, come abbiamo verificato noi stessi - oppure ibrida, con un sistema che unisce il mondo del full hybrid a quello del mild hybrid. È proprio questa versione la protagonista di questo #PerchéComprarla e perché no.

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Dimensioni | Interni | Guida | Consumi | Prezzi

Pregi e difetti

7.8 Mercedes CLA PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Pro Guidabilità

Guidabilità Tecnologia di bordo

Tecnologia di bordo Comfort di viaggio Contro Riflessi su superfici nere

Riflessi su superfici nere Tasti touch

Tasti touch Telecamere a 360° a pagamento

La Mercedes CLA ha sulle spalle il compito di guidare il rinnovamento della fascia d’ingresso al mondo Mercedes, e lo fa con contenuti da auto di categoria superiore, anche per quanto riguarda la versione elettrica. Il tutto, con carrozzeria non da SUV. Che, oggi come oggi, è già una notizia. Si guida bene, è comoda e lascia persino a bocca aperta con le potenzialità del suo sistema d'infotainment.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Certo, spesso si sente la mancanza dei tasti fisici da azionare con più praticità rispetto a quelli touch o ai comandi vocali. Inoltre, da un'auto così tecnologica, dalle forme particolari e dal prezzo "impegnativo", le telecamere a 360° ce le saremmo aspettati di serie e invece si pagano a parte.

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Compatta, ma mica tanto. La nuova Mercedes CLA è lunga più di 4,7 metri, praticamente quanto una Classe C. Chiaramente, vista la tipologia di carrozzeria, la capacità di carico non è il suo punto di forza. Il portellone dà accesso – un po’ stretto, ma è normale per queste auto – a un vano da poco più di 400 litri. Sotto al piano c’è spazio per il kit di riparazione, ai lati degli altri vani. Niente ganci o prese di ricarica, ma degli anelli. Buono che ci sia l’apertura elettrica, non è scontato per questo tipo di auto. Il divano si abbatte in configurazione 40:20:40.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Si piega la testa per entrare, del resto è sempre una coupé, ma poi lo spazio per due passeggeri non è niente male. Curato il bracciolo. Il terzo passeggero fa i conti con il tunnel e, soprattutto, una seduta più rigida. Ci sono sia le bocchette dell’aria che le prese di ricarica. Niente maniglie in alto ma dei ganci.

Le misure Fuori Lunghezza 4,72 metri Larghezza 1,85 metri Altezza 1,45 metri Passo 2,79 metri Dentro Bagagliaio 405 / n.d. litri

Plancia e comandi

I protagonisti assoluti sono gli schermi: tre, enormi, che praticamente rubano la scena a tutto il resto. A seconda della versione, comunque, quello del passeggero non è sempre di serie. La struttura della plancia è piatta e verticale, con i display annegati in una cornice che sembra un unico grande pannello, ai lati impreziosito dall’illuminazione personalizzabile. Sotto al parabrezza c’è dell’imbottitura morbida, che ritrovi sui pannelli porta, mentre gli altri rivestimenti sono duri.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Alla base del tunnel non mancano una manciata di tasti fisici, la ricarica per il telefono senza fili e un doppio portabicchieri. Sotto il tunnel c'è ancora tanto spazio, con anche delle prese di ricarica e una fascia elastica per tenere fermi gli oggetti. Piccolo il cassetto anteriore, mentre è rivestito il vano sotto al bracciolo.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Il sistema d'infotainment è molto fluido e anche intuitivo per chi smanetta quotidianamente con lo smartphone perché le icone lo ricordano e i menù sono organizzati in maniera simile. E anche perché le applicazioni si possono scaricare, aggiornare e altre acquistare.

Come va e quanto consuma

Viste le dimensioni, non parliamo di un'auto prettamente da città. Te ne accorgi quando cerchi parcheggio, mentre in generale la manovrabilità è ottima. A proposito di parcheggio, c’è un sistema evoluto capace di scandagliare i posti liberi autonomamente, così se decidete all’ultimo di parcheggiare lei può già fare tutto in automatico e mostra il processo attraverso la realtà virtuale. Per contro, quando parcheggi tu, vorresti il pedale del freno leggermente più modulabile, per essere più preciso.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Questa CLA è un’ibrida di tipo full. È vero che la tensione del sistema è a 48V, tipico dei mild hybrid, ma la potenza del motore elettrico è di 22 kW, cioè 30 CV, e la batteria da 1,3 kWh. Dunque si va spessissimo in elettrico alle basse velocità e anche veleggiando, fino a 100 km/h, con il contagiri che va piacevolmente a zero molto di frequente.

Si procede senza vibrazioni, mentre qualche ruvidità si percepisce a seconda della situazione quando interviene il 1.5 benzina quattro cilindri: ogni tanto si sente il lavoro del meccanismo del cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti che mette in dialogo i due motori, non sempre in modo fluido.

Sulla versione in prova la potenza è di 163 CV, che sono ideali per chi l’auto la vuole prima di tutto comoda, e questa CLA lo sa essere tantissimo: anche senza controllo elettronico le sospensioni assorbono benissimo, anche coi cerchi più grandi, e l’insonorizzazione è ottima, pure in autostrada.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Se si cerca la grinta, la reattività, quella la si trova mettendo la mappa di guida in Sport, anche se secondo me, visto il lignaggio e anche le masse in gioco, 190 CV sono quelli più giusti. Anche perché poi tra trazione integrale e sterzo molto comunicativo, è veramente piacevole da guidare: prevedibile, composta.

Per quanto riguarda i consumi, in città si fanno sui 13 km/l. In extraurbano quasi 20 km/l e in autostrada si sta sopra i 18 km/l. La media quindi è di più di 16 km a litro, cioè circa 6,1 litri per 100 km.

Versione provata Motore 1.5 Hybrid Potenza 163 CV Coppia 250 Nm Cambio Automatico Trazione Integrale

Prezzi e concorrenti

Quattro allestimenti e tre livelli di potenza per il 1.5 ibrido, perlomeno per ora. La CLA 180 da 136 CV parte da circa 47.000 euro. La 200 da 163 CV è disponibile anche con trazione integrale 4Matic e parte da 50.000 e 52.000 euro circa. La 220 da 190 CV, pure lei con il 4Matic in opzione, parte da 53.000 e 55.000 euro. Per arrivare alle versioni più accessoriate ballano circa 7.000 euro.

Mercedes CLA Hybrid, la prova Foto di: Mercedes-Benz

Parliamo di una nicchia, dunque la scelta è limitata. La prima alternativa da considerare è la BMW Serie 2 Gran Coupé. Volendo, c’è anche l’Audi A3 Sedan e, non dimentichiamoci, anche se è un po’ più classica ma comunque con carattere sportivo, dell’Alfa Romeo Giulia. Oppure potreste considerare sempre la CLA ma in versione shooting brake: altrettanto particolare, ma più pratica.

Fotogallery: Mercedes CLA Hybrid, la prova