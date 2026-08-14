Nissan Qashqai (2026), perché comprarla e perché no

La Nissan Qashqai è stata per anni uno dei modelli più apprezzati sul nostro mercato tanto da essere il riferimento di un’intera categoria, quella dei crossover. Non è troppo grande ma spaziosa, ha la giusta tecnologia e sotto il cofano si possono scegliere diversi motori ibridi.

La protagonista di questo video è l'aggiornamento della terza generazione, che l’ha cambiata non tanto nell’estetica quanto sotto il cofano, dove la motorizzazione di punta E-Power (che è particolare perché va in elettrico però è a benzina) adesso è più potente e consuma di meno. Ecco come è fatta e come va.

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Pregi e difetti

8 Nissan Qashqai PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Pro Comfort di marcia

Comfort di marcia C'è tanto spazio a bordo e nel bagagliaio

C'è tanto spazio a bordo e nel bagagliaio Dotazione di serie Contro Le tasche delle portiere sono piccole

Le tasche delle portiere sono piccole Visibilità di tre quarti anteriore

Visibilità di tre quarti anteriore Nel bagagliaio non c’è un passaggio per gli oggetti lunghi

La Nissan Qashqai si conferma una validissima opzione per chi cerca un’auto completa spendendo il giusto, che sia per girare in città o anche viaggiare con la famiglia. È fatta bene, anche meglio di molte concorrenti, è spaziosa e ha la giusta tecnologia. I motori? Tutti ibridi e con diverse possibili configurazioni giocando con trasmissione e trazione. Qualche dettaglio potrebbe essere migliorato certo ma basta trascorrere poco tempo con lei per capire perché da oltre un decennio è uno dei punti di riferimento di un’intera categoria.

Nissan Qashqai (2026), il posteriore Foto di: Nissan

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Partiamo dalle dimensioni: la Nissan Qashqai 2026 è lunga poco più di 4,40 metri, larga 1,83 e alta circa 1,60. È un’auto da famiglia per cui dietro è spaziosa e anche il bagagliaio non è male.

A seconda delle versioni, la capacità minima spazia da poco più di 450 a oltre 500 litri, con il vano che è regolare nelle forme e molto ben organizzato: la superficie d’appoggio per esempio è sdoppiata e in questo modo una delle due paratie può essere incastrata in verticale e fare da separè. L’altezza di carico poi può essere regolata su due livelli e sotto entra anche la grande cappelliera quando la si toglie. Per il resto ci sono due vasche laterali, una serie di anelli, ganci e anche una presa da 12V, e gli schienali posteriori possono essere abbattuti in configurazione 60-40.

Nissan Qashqai (2026), il dettaglio dei sedili Foto di: Nissan

Entrando dietro si apprezza subito il tanto spazio. Io sono alto oltre 1 metro e 90 e, come vedete dal video, mi avanzano diversi centimetri sia per la testa che per le ginocchia. È un po’ più stretto invece il quinto posto dato che il tunnel è rialzato, per cui meglio viaggiare in quattro sfruttando il bracciolo al centro, e sul tunnel ci sono le bocchette dell’aria e due prese USB C.

Le misure Fuori Lunghezza 4,42 metri Larghezza 1,83 metri Altezza 1,62 metri Passo 2,66 metri Dentro Bagagliaio 455 - 504 / 1.379 - 1.447 litri

Plancia e comandi

La maggior parte dei rivestimenti è rigida soprattutto nelle zone più basse dell’abitacolo, scelta però frequente in questa categoria e fascia di prezzo. Le finiture però sono buone, gli assemblaggi solidi e a seconda dell’allestimento cambia sia il materiale sulla plancia che quello dei sedili. Sulla consolle, per esempio, il tessuto tecnico si alterna alla plastica dall’effetto legno, con le forme delle superfici che sono esaltate dall’illuminazione ambientale multicolore. L’abitacolo è ben fatto e si apprezza l’impostazione generale moderna ma anche pratica, come testimonia la presenza dei tasti fisici per il controllo del clima.

Nissan Qashqai (2026), gli interni Foto di: Nissan

Per quanto riguarda lo spazio a disposizione, ce n’è tanto anche per i portaoggetti: al centro del tunnel ci sono i portabicchieri e davanti alla leva del cambio la piastra per la ricarica ad induzione vicino a una 12V. Il cassetto davanti al passeggero è nella media ed è furbo il vano sotto il bracciolo: è sdoppiato e accoglie altre due prese di ricarica, questa volta USB di tipo C.

Come va e quanto consuma

Come vi ho anticipato all’inizio, di recente c’è stato un aggiornamento che ha riguardato la Qashqai full hybrid, e cioè la E-Power di questa prova. Sotto il cofano c’è un sistema particolare che, a differenza della maggior parte degli ibridi sul mercato, lavora in serie. Che vuol dire, che il motore a benzina, un 1.5 a tre cilindri, non è collegato direttamente alle ruote. Lavora per alimentare una batteria che a sua volta da energia a un secondo motore, questa volta elettrico, che si occupa della motricità. La potenza totale è di 205 CV e la trazione è anteriore.

Il tutto viene gestito da una trasmissione a singolo rapporto, con questa configurazione che soprattutto in città è veramente comoda. La reattività è quella di un’elettrica perché la coppia è disponibile fin da subito e la stessa cosa vale per la rumorosità dato che per la maggior parte del tempo ci si muove con il 1.5 spento. Anche quando questo è acceso però gira al minimo per ricaricare la batteria per cui l’insonorizzazione è praticamente totale, ci si accorge giusto di qualche vibrazione ogni tanto.

Nissan Qashqai (2026), la prova su strada Foto di: Nissan

La batteria si ricarica o con il motore termico o con le frenate, con la rigenerazione che può essere ottimizzata attraverso i tasti sul tunnel centrale: il cambio si può mettere in B, che sta per "Brake", per aumentare il freno motore, e si può attivare anche l’epedal che permette di muoversi usando il solo pedale dell’acceleratore. Quando si alza il piede la macchina rallenta, ma per fermarsi si deve sempre frenare perché il sistema non arriva fino a 0 km/h.

C’è poi un tasto EV sul tunnel che forza l’auto a usare solo l’elettrico. Così si possono fare un paio di chilometri fino a che la batteria da 2 kWh non si esaurisce. L’E-Power è un sistema che personalmente apprezzo e trovo molto efficace: dal suo arrivo di anno in anno è stato ottimizzato e adesso è al livello dei migliori full hybrid sul mercato. Le prestazioni sono buone, l’erogazione è lineare e l’isolamento acustico è migliorato tanto.

Parlando guida, la Qashqai è un’auto bilanciata che a livello dinamico è abbastanza neutra, esattamente come un’auto da famiglia deve essere. L’assetto è confortevole, gli ammortizzatori hanno un’escursione lunga che si apprezza anche sulle buche più profonde - giusto dietro è un po’ rigida a maggior ragione con i cerchi grandi -, il freno è leggermente spugnoso ma facile da modulare e lo sterzo lineare e progressivo.

Nissan Qashqai (2026), la prova su strada Foto di: Nissan

È anche leggero e questo aiuta tanto in città, ambiente in cui di Qashqai se ne vedono parecchie anche perché è un’auto non troppo lunga che quindi si parcheggia bene: la visibilità è quasi sempre buona e nei parcheggi fanno comodo gli aiuti elettronici. I sensori dietro e la retrocamera sono di serie, e salendo di allestimento si aggiungono anche quelli davanti, il sistema di telecamere a 360° che ha un’ottima risoluzione e anche il parcheggio automatico.

Per quanto riguarda i consumi, in città abbiamo percorso 20 km con un litro di benzina. In extraurbano si sfiorano i 25 mentre in autostrada si sta sui 16. In base a questi rilevamenti, la media è di 19,2 km/litro che corrisponde a 5,2 litri ogni 100 km.

Versione provata Motore Benzina + elettrico (full hybrid) Potenza 205 CV Coppia 330 Nm Cambio A singolo rapporto Trazione Anteriore

Prezzi e concorrenti

La Nissan Qashqai ha un prezzo di listino che parte da circa 33.000 euro per il 1.3 a benzina mild hybrid da 158 CV, che si può scegliere anche con cambio automatico, questo però è di serie su alcuni allestimenti, o a trazione integrale, con un sovrapprezzo rispettivamente di 3.200 e 2.000 euro. L’altro motore disponibile è l’ePower di questa prova, a partire da poco più di 38.000 euro.

Nissan Qashqai (2026), il dettaglio degli interni Foto di: Nissan

Di crossover delle dimensioni della Qashqai ce ne sono diversi e molti, esattamente come la Nissan, possono essere scelti sia con motori ibridi mild che full. La Kia Seltos è lunga più o meno uguale, a differenza della Hyundai Tucson e della Renault Austral che hanno un prezzo simile ma sono più lunghe di una decina di centimetri. Chi vuole risparmiare qualcosa può puntare alle cinesi MG ZS e Jaecoo 5, mentre chi ha un budget più alto può guardare alla Volvo XC40 o alla MINI Countryman.

Fotogallery: Nissan Qashqai e-POWER (2025)