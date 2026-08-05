Quasi 2.000 km con un pieno: il record del Qashqai e-POWER

La Nissan Qashqai e-POWER aggiunge un nuovo primato al proprio curriculum. Il SUV della Casa giapponese ha ottenuto un Guinness World Records percorrendo 1.980 km con un solo pieno di benzina, stabilendo il record per il viaggio più lungo mai completato da un SUV elettrificato non plug-in con tecnologia REEV. Il risultato è stato ottenuto in Colombia, lungo un percorso che ha attraversato città, strade extraurbane e tratti montani, ed è stato verificato dai giudici del Guinness World Records al termine della prova.

Si tratta del terzo test di lunga percorrenza organizzato da Nissan, il costruttore automobilistico giapponese, dopo esperienze analoghe nel Regno Unito e in Australia. L'obiettivo era dimostrare l'efficienza della più recente evoluzione del sistema e-POWER in condizioni di guida reali.

Quasi 2.000 km tra montagne e costa caraibica

La prova si è svolta tra il 14 e il 17 luglio 2026, con partenza da Bogotá e arrivo sulla costa caraibica colombiana. Il percorso ha messo alla prova la Qashqai affrontando traffico urbano, autostrade e strade di montagna, senza alcun rifornimento intermedio. Secondo Nissan, ogni fase del viaggio è stata monitorata e certificata in modo indipendente prima dell'omologazione del record.

Nissan Qashqai e-POWER entra nel Guinness con un solo pieno Foto di: Nissan

Il risultato supera ampiamente l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP della Qashqai e-POWER di terza generazione, pari a oltre 1.200 km con il serbatoio da 55 litri. Come sempre accade in questo tipo di sfide, però, il dato ottenuto dipende anche dalle condizioni di guida, dal percorso e dalla strategia adottata durante il viaggio e non rappresenta un valore facilmente replicabile nell'utilizzo quotidiano.

La terza generazione punta su efficienza e comfort

L'attuale sistema e-POWER, introdotto in Europa nel 2025, mantiene la sua architettura caratteristica: il motore elettrico è l'unico a trasmettere la coppia alle ruote, mentre quello a benzina funziona esclusivamente come generatore di energia. La nuova generazione adotta inoltre un gruppo motopropulsore modulare 5-in-1, che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un'unica unità.

16 Fonte: Nissan

Rispetto alla versione precedente, Nissan dichiara consumi ridotti del 12%, pari a 4,5 l/100 km (22,2 km/l nel ciclo WLTP), emissioni di 102 g/km di CO₂, una riduzione della rumorosità dell'abitacolo di 5,6 dB, una potenza massima di 205 CV in modalità Sport e intervalli di manutenzione estesi da 15.000 a 20.000 km.

Il record ottenuto in Colombia rappresenta quindi soprattutto una dimostrazione delle potenzialità della tecnologia nelle condizioni più favorevoli, più che un'indicazione dell'autonomia che un automobilista può aspettarsi nell'uso di tutti i giorni.