Volkswagen rivoluziona il Fantacalcio con nuove funzioni

Si avvicina l'inizio della stagione 2026/2027 di Serie A e schiere di fantallenatori stanno studiando formazioni, schemi e acquisti per creare la squadra migliore con la quale partecipare al prossimo Fantacalcio. Con una novità firmata Volkswagen.

Dalla prossima stagione infatti l'app Leghe Fantacalcio Serie A (strumento con la quale si gestiscono tutti gli aspetti del Fantacalcio) introdurrà due nuove importanti funzionalità grazie alla partnership tra Volkswagen, Lega Serie A e Fantacalcio.

Guarda e riguarda

La principale novità è rappresentata dalla Tribuna Volkswagen, una sezione che raccoglierà gli highlights delle partite di Serie A Enilive selezionando automaticamente le azioni che riguardano i giocatori presenti nella propria fantasquadra e in quella dell'avversario. Gol, assist, rigori, espulsioni e altri episodi determinanti saranno organizzati per singolo calciatore e disponibili entro 24 ore dalla conclusione delle partite, affiancando informazioni già presenti come voti, fantavoti e pagelle.

Accanto a questa funzione debutta anche la Sala Stampa powered by Volkswagen, uno spazio dedicato esclusivamente alle notizie relative ai calciatori della propria rosa. Gli utenti riceveranno così aggiornamenti personalizzati su condizioni fisiche, indisponibilità e informazioni utili in vista delle giornate successive, senza dover consultare fonti esterne.

A tutto tondo

Secondo Volkswagen, la collaborazione rappresenta un'estensione della propria strategia orientata alla personalizzazione dell'esperienza del cliente, applicata questa volta al mondo del Fantacalcio. Le nuove funzioni saranno disponibili direttamente nell'app Leghe Fantacalcio Serie A dall'inizio della stagione 2026/2027.