La supercar anni '70 che meriterebbe lo Spazio

A più di mezzo secolo dal debutto della Lamborghini Miura SV, la casa di Sant'Agata Bolognese ha scelto una voce d'eccezione per raccontarne il significato.

Si tratta dell'astronauta italiano Paolo Nespoli, che in un nuovo video mette in parallelo la conquista dello spazio e una delle sportive più celebri della storia, accomunate dalla volontà di superare i limiti imposti dalla tecnologia del proprio tempo.

Dallo spazio alla Miura, la stessa sfida ai limiti

Per Nespoli tutto iniziò nel 1969, quando a 12 anni assistette allo sbarco dell'uomo sulla Luna. Quell'evento, racconta, gli fece capire quale sarebbe stato il suo futuro. Nel corso della carriera ha trascorso circa 300 giorni nello spazio, affrontando accelerazioni superiori a 4 G e viaggiando a oltre 27.500 km/h a bordo delle navicelle spaziali.

15 Fonte: Lamborghini

Secondo l'astronauta, il progresso nasce dalla capacità di affrontare obiettivi che sembrano irraggiungibili, proprio come fece la NASA, l'agenzia spaziale statunitense, con il programma lunare.

Lo stesso spirito, secondo Nespoli, caratterizzò anche Automobili Lamborghini, la casa automobilistica fondata nel 1963 da Ferruccio Lamborghini. Appena due anni dopo la nascita dell'azienda arrivò la Miura, un modello destinato a rivoluzionare il concetto di auto sportiva grazie al motore V12 montato in posizione centrale e a una configurazione tecnica allora inedita per un'auto stradale.

Il ricordo della Miura SV

Presentata nel 1971, la Miura SV (Super Veloce) rappresentò l'evoluzione finale del progetto originale, con numerosi affinamenti tecnici e prestazioni ancora più elevate. Per Nespoli, questa versione continua a trasmettere sensazioni difficili da replicare anche oggi.

Paolo Nespoli guida la Lamborghini Miura SV Foto di: Lamborghini

"A distanza di 55 anni - dice Nespoli - puoi ancora sentire la potenza del motore, il modo in cui la frizione si muove con il cambio, trasferendo quella potenza alle ruote . La senti al volante e la domi. Ingegneria e tecnologia sono la mia ossessione. Guardo sempre avanti, al futuro, ma alla guida di Miura SV mi sento di nuovo giovane".

Il video, intitolato "Beyond the Edge", utilizza il racconto di Nespoli per evidenziare il legame tra innovazione, ingegneria e desiderio di andare oltre ciò che sembra possibile. Un messaggio che mette a confronto due percorsi molto diversi, quello dell'esplorazione spaziale e quello dell'automobile, accomunati dall'obiettivo di spostare sempre più avanti il confine delle possibilità tecniche.