Lamborghini Revuelto Impavido, 25 esemplari per il Giappone

Automobili Lamborghini celebra i 25 anni della propria presenza in Giappone con Revuelto Impavido, una serie speciale realizzata in appena 25 esemplari, destinati esclusivamente al mercato nipponico.

Sviluppata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam, questa edizione limitata prende ispirazione dall'estetica e dai valori del Bushido, il codice d'onore dei samurai, reinterpretandoli nel linguaggio stilistico della prima supersportiva V12 ibrida plug-in della Casa di Sant'Agata Bolognese.

Ogni vettura è numerata individualmente e rappresenta un progetto dedicato a uno dei mercati più importanti per Lamborghini nell'area Asia-Pacifico.

Un design che richiama la tradizione samurai

L'elemento distintivo di Revuelto Impavido è la carrozzeria, caratterizzata da una livrea esclusiva che riprende alcuni simboli delle armature dei samurai.

Le linee tese che attraversano portiere e paraurti posteriore richiamano la forma della katana, mentre gli inserti color bronzo si ispirano agli odoshi, i cordoni che univano le piastre delle armature tradizionali giapponesi.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - Le livree delle carrozzerie richiamano alcuni simboli delle armature dei samurai Foto di: Lamborghini

Anche il frontale adotta una grafica dedicata ispirata al maedate, l'emblema posto sull'elmo del samurai, mentre tetto e parafanghi presentano motivi che reinterpretano i kozane, le lamelle laccate utilizzate nelle antiche armature.

L'intero progetto nasce all'interno del programma Ad Personam che permette ai clienti Lamborghini di sviluppare configurazioni altamente personalizzate.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026)- Il frontale adotta una grafica dedicata ispirata al maedate, l'emblema posto sull'elmo del samurai Foto di: Lamborghini

Quattro colori dedicati

La serie speciale viene proposta in quattro configurazioni, ciascuna legata a un elemento della tradizione giapponese.

Le tinte lucide comprendono Verde Campus, ispirato alla giada hisui, e Grigio Artis Lucido, che richiama la spada dei samurai. Le finiture opache sono invece Grigio Crater Matt, ispirato alle armature tradizionali, e Rosso Pyra, che riprende il celebre "Sanada Red", storicamente associato al coraggio.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - La serie speciale viene proposta in quattro configurazioni, ciascuna legata a un elemento della tradizione giapponese Foto di: Lamborghini

Ogni configurazione abbina dettagli in nero e bronzo, componenti in fibra di carbonio coordinate con la carrozzeria, cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici in Shiny Black, pinze freno color bronzo e terminali di scarico Matt Black.

Interni numerati e dettagli esclusivi

Anche l'abitacolo è stato realizzato appositamente per questa edizione. Gli interni combinano pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa-Tex, con cuciture e dettagli in Bronzo Oreadi. I sedili presentano ricami dedicati, così come i pannelli porta e il rivestimento del tetto.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - Gli interni combinano pelle Nero Ade e rivestimenti Corsa-Tex Foto Di: Lamborghini Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - Una targhetta in fibra di carbonio riporta la numerazione progressiva da 1 a 25

Completano l'allestimento il logo ispirato ai samurai e una targhetta in fibra di carbonio che riporta la numerazione progressiva da 1 a 25, sottolineando l'unicità di ciascun esemplare.

La meccanica della Revuelto resta invariata

Sul piano tecnico, Revuelto Impavido mantiene la stessa architettura della Revuelto standard. La supersportiva utilizza il V12 aspirato da 6,5 l affiancato da tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.015 CV. La trasmissione è affidata a un cambio a doppia frizione a otto rapporti, mentre la struttura è realizzata con un monofuselage in fibra di carbonio e una sezione anteriore in Forged Composites.

Tra le principali caratteristiche figurano anche l'aerodinamica attiva con ala posteriore regolabile, l'impianto frenante carboceramico CCB Plus e la trazione integrale con torque vectoring elettrificato. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 km/h in 2,5 secondi e di una velocità massima superiore a 350 km/h.

Fotogallery: Lamborghini Revuelto Impavido (2026)