La nuova Honda NSX svela i suoi interni
Si tratta della JAS Tensei, supercar disegnata da Pininfarina e che riprende le forme della prima Honda NSX
Continua a svelarsi, pezzo per pezzo, la JAS Tensei designed by Pininfarina, supercar che mira a riportare in vita il mito della prima Honda NSX. Una supercar che ne reinterpreta forme e filosofia, aggiornando prestazioni e linee.
Ora tocca agli interni che portano il giusto quantitativo di tecnologia, mantenendo un arredamento il più possibile fedele a quello della prima Honda NSX. Sappiamo che ve lo state chiedendo e vi rispondiamo subito: c'è il cambioi manuale.
Semplice e completa
Disegnati da Pininfarina gli interni della JAS Tensei si caratterizzano in primis per una semplicità generale, che non impone però di rinunciare a tutte le modernità cui siamo abituati. La strumentazione, incastonata in una palpebra, è digitale e al centro della plancia, in posizione ribassata, c'è un monitor per gestire il sistema di infotainment. Non ci sono specifiche su software e hardware, ma Android Auto ed Apple CarPlay non dovrebbero mancare, così come schermate dedicate alla telemetria quando si corre in pista.
Le tinte rossa e nera la fanno da padrone, a ricoprire sedili avvolgenti, pannelli porta, plancia, volante e ogni altro centimetro quadrato dell'erede della Honda NSX. E poi, come detto, c'è la leva del cambio manuale a mostrarsi con fierezza nel tunnel centrale.
Leggera e cattiva
La JAS Tensei, dotata di una carrozzeria interamente in fibra di carbonio, nasce dall'esperienza trentennale di Jas Motorsport e monta un V6 aspirato di 3,5 litri, con 425 CV e coppia di 350 Nm. Non si conoscono ancora le prestazioni ma con un peso di circa 1.100 kg potrà dar filo da torcere a moderne supercar.
Prodotta in appena 35 esemplari e venduta a partire da 880.000 euro, personalizzazioni escluse, la JAS Tensei debutterà ufficialmente al Salone di Parigi 2026.
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