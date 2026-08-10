L'hypercar col V8 da 1.560 CV che può andare pure in fuoristrada

La Rezvani Beast X si prepara a essere una delle protagoniste più estreme della Monterey Car Week. L'hypercar americana si presenta all'evento in California con numeri da capogiro: 1.560 CV, 1.735 Nm di coppia e un'accelerazione da 0 a 100 km/h inferiore ai 2 secondi.

Una vettura destinata a rimanere rarissima, visto che Rezvani ne produrrà appena cinque esemplari, già prenotabili con una caparra di 1,5 milioni di dollari (circa 1,2 milioni di euro).

Un V8 senza compromessi

Alla base della Rezvani Beast X c'è un 6.2 V8 biturbo, abbinato a un cambio a doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale. Il dato più impressionante è quello relativo all'accelerazione: la Beast X passa da ferma a 60 mph, equivalenti a circa 97 km/h, in soli 1,9 secondi. Rezvani non ha invece ancora comunicato la velocità massima della vettura.

Rezvani Beast X Foto di: Rezvani

Numeri simili richiedono un telaio all'altezza. La Beast X utilizza sospensioni a doppio quadrilatero con taratura adattiva, mentre i cerchi in magnesio contribuiscono a ridurre le masse non sospese di circa 3,2 kg per ruota. La gommatura è particolarmente generosa: 275/30 ZR20 all'anteriore e 345/25 ZR21 al posteriore.

Fibra di carbonio e porte ad ala di gabbiano

Anche la costruzione della Beast X è all'insegna della leggerezza e dell'esclusività. La carrozzeria è realizzata interamente in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per i gusci dei sedili. Lunga 4,82 metri, larga 2,18 e alta 1,23, la presenza scenica della Rezvani è ulteriormente accentuata dalle portiere ad ala di gabbiano.

Rezvani Beast X, gli interni Foto di: Rezvani

L'abitacolo mantiene un'impostazione decisamente sportiva, ma senza rinunciare al lusso. Pelle e Alcantara rivestono gran parte delle superfici, mentre davanti al guidatore trova posto una strumentazione orientata verso il pilota. Particolarmente caratteristico è il volante con la parte superiore aperta, in stile yoke.

Una hypercar anche per il fuoristrada?

Uno degli aspetti più curiosi della Beast X è proprio la sua capacità di andare oltre il tradizionale concetto di hypercar. Oltre alle impostazioni dedicate alla guida stradale, l'elettronica offre infatti modalità specifiche per sabbia, fango, neve, roccia e Baja.

Rezvani Beast X Foto di: Rezvani

È una scelta insolita per una vettura da oltre 1.500 CV e contribuisce a distinguere la Rezvani dalle più convenzionali hypercar ad alte prestazioni. La trazione integrale e le sospensioni adattive dovrebbero permettere alla Beast X di gestire condizioni molto diverse, trasformandola in una sorta di hypercar a vocazione decisamente più poliedrica. La produzione, comunque, sarà limitatissima, con soli cinque esemplari previsti, già prenotabili.

La prima occasione per vedere da vicino la nuova Rezvani sarà la Monterey Car Week 2026, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per le super sportive e i concept più raffinati.

Fotogallery: Rezvani Beast X

18 Fonte: Rezvani