Più estrema della Sterrato: nasce la Rezvani Dune

Dopo averla anticipata con una serie di teaser, Rezvani ha svelato la Dune. La casa americana, specializzata in elaborazioni estreme, ha trasformato la Lamborghini Huracán in una supercar da fuoristrada ancora più radicale della stessa Sterrato.

Il risultato è un'auto pazzesca, pensata per affrontare sabbia, pietra e sterrati senza rinunciare alle prestazioni di una supercar, prodotta in appena sette esemplari.

Un corpo nuovo e un V10 da 800 CV

Della Huracán originale rimane soprattutto la base tecnica. La carrozzeria è stata completamente ridisegnata con pannelli in fibra di carbonio, carreggiate allargate, presa d'aria sul tetto e un look molto più aggressivo.

3 Fonte: Rezvani

L'assetto è stato rialzato di circa 11,5 centimetri rispetto alla già rialzata Sterrato, aumentando notevolmente la distanza dal suolo. A completare la trasformazione ci sono pneumatici tassellati da 31 pollici, normalmente utilizzati su pick-up e fuoristrada.

Dietro l'abitacolo resta il V10 da 5,2 litri, ma non è più aspirato. Grazie alla collaborazione con VF Engineering, azienda americana specializzata nell'elaborazione di motori ad alte prestazioni, il propulsore è stato dotato di un compressore volumetrico che porta la potenza a 800 CV, quasi 200 in più rispetto alla Huracán Sterrato. Il dato sulla coppia non è stato comunicato, ma è atteso un incremento significativo.

Produzione limitata e futuro della Sterrato

Rezvani realizzerà soltanto sette esemplari della Dune, tutti costruiti su misura secondo le richieste dei clienti. Le prenotazioni sono già aperte con un deposito rimborsabile di circa 1.300 euro (1.500 dollari al cambio attuale), mentre il prezzo finale non è stato ancora annunciato. Come riferimento, la Lamborghini Huracán Sterrato aveva un prezzo di listino di poco inferiore a 240.000 euro ed è stata prodotta in 1.499 unità.

Intanto, il futuro delle supercar da fuoristrada firmate Lamborghini resta aperto. Al Goodwood Festival of Speed 2026, Federico Foschini, responsabile marketing e vendite della casa di Sant'Agata Bolognese, ha spiegato a Motor1 US che la filosofia della Sterrato non è stata accantonata. È ancora presto per sapere se anche la nuova Temerario, erede della Huracán, avrà una versione dedicata all'off-road, ma l'ipotesi rimane sul tavolo.