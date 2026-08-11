La Lamborghini Diablo rinasce (e lo fa alla grande)

La Eccentrica V12 Roadster porta alla Monterey Car Week una delle reinterpretazioni più estreme della Lamborghini Diablo.

Il nuovo progetto del marchio sammarinese prende infatti la base della prima generazione della supercar di Sant'Agata e la trasforma in una roadster ad alte prestazioni, mantenendo intatto il legame con la meccanica analogica degli anni '90 ma introducendo una lunga serie di interventi tecnici moderni.

Il V12 aspirato batte fortissimo

Al centro della Eccentrica V12 Roadster c'è il 5.7 V12 aspirato, profondamente rivisto rispetto all'unità originale. Gli interventi riguardano la gestione elettronica, i flussi d'aria e il sistema di gestione termica, con l'obiettivo di rendere la risposta dell'acceleratore più immediata e l'erogazione più efficace.

Eccentrica V12 Roadster Foto di: Eccentrica

Il risultato è una potenza massima di 550 CV a 7.000 giri/min e una coppia di 600 Nm a 6.500 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Per la Roadster, Eccentrica dichiara uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 335 km/h. Il peso a vuoto è di circa 1.540 kg - anche grazie alla presenza di una carrozzeria interamente in fibra di carbonio -, per un rapporto peso/potenza di 2,91 kg/CV.

Una Diablo completamente riprogettata

Dietro l'aspetto ispirato alla Diablo si nasconde un lavoro di ingegneria molto più profondo di quello di un semplice restauro. Eccentrica interviene infatti su migliaia di componenti, arrivando a svilupparne oltre 3.500 per aggiornare telaio, sospensioni, aerodinamica, impianto frenante e abitacolo.

Eccentrica V12 Roadster, il tre quarti posteriore Foto Di: Eccentrica Eccentrica V12 Roadster, l'anteriore Foto Di: Eccentrica

Soprattutto la rimozione del tetto richiede un'importante revisione della struttura. Il telaio originale viene quindi rinforzato con elementi in fibra di carbonio, così da aumentare la rigidità torsionale e mantenere adeguati livelli di precisione e stabilità anche alle alte velocità.

Anche le sospensioni originali della Lamborghini sono profondamente riviste. La Roadster utilizza uno schema a doppio quadrilatero con ammortizzatori semi-attivi, mentre lo sterzo mantiene la servoassistenza idraulica.

A completare il pacchetto ci sono pneumatici ad alte prestazioni Pirelli P Zero Trofeo R e un impianto frenante Brembo, sviluppato per gestire le prestazioni della vettura.

Abitacolo analogico e produzione limitata

La filosofia della Eccentrica V12 Roadster prosegue anche nell'abitacolo. In un'epoca nella quale le supercar sono sempre più caratterizzate da grandi display e interfacce digitali, il progetto sceglie di privilegiare materiali e comandi fisici.

Eccentrica V12 Roadster, la plancia Foto Di: Eccentrica Eccentrica V12 Roadster, il cambio manuale Foto Di: Eccentrica

Pelle Connolly, alcantara, fibra di carbonio e alluminio contribuiscono a creare un ambiente raffinato ma fortemente orientato al guidatore. Il cambio manuale con griglia metallica a vista diventa uno degli elementi centrali dell'abitacolo e sottolinea ancora una volta la volontà di Eccentrica di proporre un'esperienza lontana dalla crescente digitalizzazione delle automobili ad alte prestazioni.

Come per la precedente Eccentrica V12, anche la Roadster punta fortemente sull'esclusività e sulla personalizzazione. Il progetto viene realizzato in una serie estremamente limitata di 19 vetture, con ogni esemplare configurato secondo le richieste del cliente.

Fotogallery: Eccentrica V12 Roadster

13 Fonte: Eccentrica