Il SUV da 402 CV di BYD con look da fuoristrada arriva in Europa

BYD continua ad alzare il livello della sua offensiva europea e lo fa con un modello che difficilmente passerà inosservato. Si chiama BYD Ti 7 ed è un grande SUV plug-in hybrid a sette posti che unisce un design molto squadrato, quasi da fuoristrada classico, a prestazioni decisamente fuori dal comune per la categoria.

Dopo il debutto nel Regno Unito, dove viene venduto a un prezzo base di 47.995 sterline (56.000 euro al cambio odierno), il modello arriverà progressivamente anche nel resto d’Europa nel corso del 2027.

Uno stile che ricorda i fuoristrada più famosi

Lunga quasi 5 metri (4,995 m), la BYD Ti 7 punta su superfici dritte, passaruota marcati e proporzioni robuste. BYD definisce il suo stile “senza compromessi”, e in effetti il richiamo ai moderni SUV dall’aspetto off-road è evidente.

BYD Ti 7 Foto di: BYD

Non è un vero fuoristrada a telaio separato, ma vuole trasmettere la stessa presenza scenica di modelli molto più costosi, come ad esempio la Land Rover Defender che in Italia ha un prezzo base di 74.100 euro.

Più veloce di quanto sembri

Sotto la carrozzeria c’è il nuovo sistema ibrido plug-in Dual Mode Performance. Il motore benzina 1.5 lavora insieme a due motori elettrici per una potenza complessiva di 402 CV. Il dato che sorprende è l’accelerazione: 0-100 km/h in 4,8 secondi, un valore più vicino a quello di molte sportive che a un SUV familiare a sette posti.

7 Fonte: BYD

La batteria da 36 kWh consente fino a 119 km di autonomia elettrica nel ciclo WLTP, un risultato superiore a quello di diverse rivali plug-in della categoria.

Sette posti e tanto spazio

L’abitacolo punta su comfort e tecnologia. Di serie ci sono i 7 posti a sedere, il tetto panoramico in vetro, i vetri acustici anteriori, i sedili in pelle e un grande schermo centrale da 15,6 pollici. I sedili anteriori e quelli laterali della seconda fila sono riscaldabili e ventilati, mentre la seconda fila offre anche regolazioni elettriche.

Con tutti e sette i posti in uso il bagagliaio offre 126 litri; abbattendo la terza fila si sale a 970 litri, mentre con seconda e terza fila ripiegate si arriva a 1.830 litri.

La Ti 7 sarà il secondo SUV BYD a sette posti destinato all’Europa dopo la Tang elettrica e rappresenta un altro segnale della crescente presenza dei marchi cinesi nel segmento dei grandi SUV.