Adria Twin (2026): il campervan di culto completamente nuovo

Chi cerca un camper van nella gamma Adria finisce prima o poi quasi inevitabilmente per imbattersi nel Twin. Da anni è uno dei modelli più importanti del Costruttore sloveno. Il nuovo Twin riceve un aggiornamento approfondito che va ben oltre un classico restyling di metà carriera. Oltre al design rinnovato, sono stati rivisti anche abitacolo, layout interni e numerosi dettagli dell’equipaggiamento.

Mentre il Laika Ecovip Performance si fa notare per l’allestimento di lusso e l’Etrusco CV 640 PB+ punta soprattutto sul rapporto qualità-prezzo, Adria segue una strada diversa. Il marchio sloveno distingue infatti in modo netto il Twin Select, orientato all’ingresso di gamma, dal modello premium Twin Supreme.

Fotogallery: Adria Twin Select (2026) 33 Fonte: Adria Mobil

Adria Twin Select: il modello d’accesso

Il Twin Select si posiziona come versione d’accesso ed è disponibile a scelta su base Fiat Ducato o Citroën Jumper. Il frontale è stato aggiornato, con un aspetto più moderno, mentre la grafica esterna è più sobria rispetto ai modelli precedenti. Il tetto a soffietto è disponibile come optional su alcuni layout del Twin Select.

All’interno, Adria introduce il nuovo concetto "Cabin-Loft", con un passaggio più fluido tra cabina di guida e zona abitativa. I nuovi pensili in materiale leggero EPP dovrebbero contribuire a ridurre il peso e migliorare l’isolamento. La cucina dispone di cassetti Soft-Close più grandi e di un’estensione estraibile del piano di lavoro.

Adria Twin Select 640 Adria Twin Select 640 Adria Twin Select 640 Foto Di: Adria Mobil Immagini di: Adria Mobil

Sul Twin Select vengono adottati diversi sistemi di riscaldamento a seconda del layout. I modelli 540 SPB, 600 SPB e 600 SLB ricevono di serie il riscaldamento a gas Truma Combi 4 con boiler integrato. Il 600 SLB è disponibile anche con il riscaldamento diesel Truma Combi D 4, mentre 600 SPB Family e 640 SGX montano di serie il riscaldamento diesel Webasto AirTop con boiler Whale.

La finestra panoramica nel passaggio tra cabina e zona abitativa è disponibile come optional sul Twin Select in versione fissa. Tutti i modelli Twin Select dispongono di serie di una batteria servizi al litio.

Adria Twin Select 600 Adria Twin Select 600 Adria Twin Select 540 Foto Di: Adria Mobil Immagini di: Adria Mobil

Dimensioni e layout del Twin Select

Il Twin Select 540 SPB misura 5,40 m in lunghezza e offre un letto trasversale posteriore, con 2 posti letto e 4 posti omologati a sedere. Il Twin Select 600 SPB cresce fino a 5,99 m, propone anch’esso un letto trasversale posteriore, un bagno con parete girevole e una dinette con terzo letto optional.

Al vertice della gamma Select c’è il Twin Select 640 SGX, con una lunghezza esterna di 6,36 m. Combina un letto posteriore a sollevamento elettrico con un garage posteriore variabile, un bagno con parete girevole e 4 posti a sedere per 2 posti letto.

Adria Twin Supreme: più dotazione e impostazione premium

Il Twin Supreme è il modello premium della famiglia Twin ed è disponibile esclusivamente su base Fiat Ducato. Si rivolge a coppie più esigenti, grazie a una dotazione più ricca e a un progetto degli spazi ben studiato, purché possano fare a meno dei posti letto nel tetto a soffietto. Il frontale è identico a quello del Twin Select, ma il Twin Supreme offre più opzioni di colore, dal bianco di serie fino a tinte specifiche come Expedition Grey o Artense Grey.

All’interno, il Twin Supreme beneficia di serie della finestra panoramica apribile tra cabina e zona abitativa. Questo porta più luce e rafforza il carattere loft dell’ambiente. Tutti i modelli Twin Supreme ricevono di serie un riscaldamento diesel: 600 SPB e 640 SLB adottano il Truma Combi D 4 con boiler integrato, mentre il 640 SGX utilizza il Webasto AirTop con boiler Whale. In optional, sul 640 SLB e ora anche sul 640 SGX, è disponibile il riscaldamento diesel Alde 4000 D.

Adria Twin Supreme 640 SGX Adria Twin Supreme 640 SGX Adria Twin Supreme 640 SGX Immagine di: Adria Mobil Immagini di: Adria Mobil

Tetto a soffietto e motori

Il tetto a soffietto è disponibile come optional sul Twin Supreme in tutti i layout. Sui layout 640 viene adottato il più esclusivo tetto con apertura a compasso e braccio laterale allungato. Sul piano tecnico, Select e Supreme condividono la stessa gamma motori. Di serie c’è il diesel 2,2 litri da 103 kW (140 CV) con cambio manuale a 6 marce. La novità è rappresentata dalla variante da 118 kW (160 CV) con moderno cambio automatico a 8 rapporti. In opzione è disponibile anche il motore da 132 kW (180 CV) con cambio automatico a 9 rapporti.

Il Twin Supreme 600 SPB misura 5,99 m in lunghezza, offre un letto trasversale posteriore e spazio per 2 posti letto e 4 posti a sedere. Il Twin Supreme 640 SGX arriva a 6,36 m e combina un letto posteriore a sollevamento elettrico con un garage posteriore variabile. Il Twin Supreme 640 SLB, sempre lungo 6,36 m, punta invece su letti gemelli longitudinali posteriori.

Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Adria Twin Supreme 640 SLB Immagine di: Adria Mobil Immagini di: Adria Mobil

White Edition 2 e prezzi

Come serie speciale, Adria introduce la Twin White Edition 2. Si basa sul Twin 640 SGX e combina il suo layout flessibile con una dotazione di serie particolarmente ricca. Fanno parte dell’equipaggiamento la finestra panoramica sopra la dinette, il pacchetto Deluxe con numerosi extra di comfort e la motorizzazione da 132 kW (180 CV) con cambio automatico.

Quanto ai prezzi, il Twin Select 540 SPB, in Germania, parte da 56.990 euro, mentre il pacchetto "All-in" con una dotazione molto completa costa 4.999 euro in più. Il Twin Supreme parte da 63.290 euro per il 600 SPB, il Twin Supreme 640 SGX è proposto a 67.490 euro e il Twin Supreme 640 SLB parte da 66.290 euro. La White Edition 2, con motore da 180 CV e dotazione più che completa, costa circa 78.000 euro.

Adria Twin White Edition 2 Adria Twin White Edition 2 Adria Twin White Edition 2 Immagine di: Adria Mobil Immagini di: Adria Mobil

Gamma più chiara e possibili alternative

Con la netta separazione tra le serie Select e Supreme, oltre alla nuova White Edition 2, Adria rende più trasparente l’offerta di gamma. Il Twin resta così uno dei camper van più interessanti, con prezzi d’ingresso corretti e opzioni premium per esigenze diverse.

Chi vuole vedere dal vivo il nuovo Twin può trovarlo al Caravan Salon di Düsseldorf.