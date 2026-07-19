Il camper van compatto è più spazioso: ecco Etrusco CV 640 PB+:

Nel mondo dei camper van la sfida è sempre la stessa: offrire il massimo comfort possibile mantenendo dimensioni adatte anche all’utilizzo quotidiano. Con il nuovo CV 640 PB+, Etrusco prova a rispondere a questa esigenza introducendo un modello della famiglia Plus pensato per chi cerca un veicolo compatto, ma non vuole rinunciare a spazio, luminosità e soluzioni intelligenti.

Presentato in anteprima al Caravan Salon di Düsseldorf 2027, il nuovo camper della stagione 2027 punta su una gestione più flessibile degli ambienti interni. Il progetto combina elementi tipici dei camper di dimensioni superiori, come maggiore ariosità e possibilità di configurazione, con la praticità necessaria per muoversi ogni giorno. Tra le caratteristiche principali spiccano lo Skyview sopra la cabina, il letto posteriore sollevabile elettricamente e la possibilità di aggiungere un tetto a soffietto per arrivare fino a quattro posti letto.

Skyview per aumentare luce e percezione dello spazio

L'elemento distintivo del nuovo Etrusco CV 640 PB+ è il sistema Skyview posizionato sopra la cabina di guida. Questa soluzione sfrutta lo sviluppo verticale dell'abitacolo per aumentare la luminosità naturale e creare una maggiore sensazione di apertura all'interno della zona giorno.

Nei camper van, dove ogni centimetro deve essere sfruttato con attenzione, l'effetto è quello di un ambiente più arioso, capace di avvicinare la percezione degli spazi a quella di veicoli di categoria superiore.

Etrusco CV 640 PB+ (2026) - Il sistema Skyview è posizionato sopra la cabina di guida Foto di: Etrusco

La zona living è progettata per adattarsi a diverse situazioni quotidiane: dalla colazione al lavoro in viaggio fino ai momenti di relax serale. La mezza dinette con prolunga del tavolo, i numerosi vani portaoggetti e l'illuminazione LED regolabile contribuiscono a rendere più semplice l'utilizzo degli spazi.

Un camper van pensato anche per l'uso quotidiano

Il CV 640 PB+ nasce con l'obiettivo di essere un mezzo versatile, utilizzabile non solo per le vacanze ma anche nella vita di tutti i giorni. La disposizione interna punta sulla funzionalità, con soluzioni studiate per mantenere ordine e praticità anche durante i viaggi più lunghi.

Nella parte posteriore trova spazio un letto ribaltabile elettrico regolabile in continuo. Durante la notte offre una vera zona riposo, mentre di giorno può essere sollevato liberando il vano sottostante per trasportare attrezzature sportive, bagagli o anche uno scooter.

Etrusco CV 640 PB+ (2026) - Sollevando il letto posteriore si può ricavare lo spazio per uno scooter Foto di: Etrusco

Il volume di carico posteriore raggiunge dimensioni di 73 x 111 x 180 cm, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio disponibile senza sacrificare la vivibilità dell'abitacolo. Per chi necessita di maggiore flessibilità, Etrusco propone come optional il tetto a soffietto che consente di ottenere fino a quattro posti letto. Una soluzione pensata soprattutto per coppie che occasionalmente viaggiano con amici o famiglia.

Bagno Vario e dettagli da veicolo superiore

Uno degli ambienti più difficili da progettare nei camper compatti è il bagno. Sul CV 640 PB+ Etrusco utilizza la soluzione Vario che combina ingombri ridotti e funzionalità.

La presenza della finestra migliora la luminosità e il ricambio d'aria, mentre l'inserto in legno nella doccia aggiunge un elemento più curato dal punto di vista estetico. Anche i dettagli degli arredi seguono la stessa filosofia, con cassetti e sportelli dei pensili dotati di chiusura ammortizzata.

Etrusco CV 640 PB+ (2026) - La soluzione bagno Vario combina ingombri ridotti e funzionalità Foto di: Etrusco

La cucina prevede un piano cottura a due fuochi con copertura in vetro e un frigorifero da 84 litri, mentre la gestione delle risorse comprende serbatoi per acqua chiara e acque reflue rispettivamente da 100 e 90 litri.

Sicurezza e dotazioni tecnologiche

La base meccanica Fiat Professional porta in dote una serie di sistemi di assistenza alla guida pensati per rendere più rilassante l'esperienza al volante. Tra le dotazioni disponibili figurano l'assistenza intelligente alla velocità, il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevamento della sonnolenza del conducente e il sistema di frenata automatica d'emergenza.

La dotazione del camper van comprende inoltre cerchi in lega Fiat da 16'' in nero opaco, gradino elettrico, prese USB, sistemi di ricarica intelligente, luce LED esterna per la veranda e vano gas per due bombole da 11 kg.

Etrusco CV 640 PB+ (2026) - La cucina è a due fuochi e frigo da 84 litri Foto di: Etrusco

Personalizzazione e arrivo sul mercato

Etrusco propone per il CV 640 PB+ diverse possibilità di configurazione, tra cui il pacchetto "Complete Selection", il riscaldamento a gasolio, il cambio automatico e differenti colorazioni esterne come Nero Metallizzato e Grigio Expedition. Per gli interni è disponibile anche la linea iCONiC, pensata per chi desidera un ambiente con un carattere più distintivo.

Fotogallery: Etrusco CV 640 PB+ (2026)