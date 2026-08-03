Ecco il camper col garage perfetto per sport e avventura

Una bici, una tavola da surf o magari tutta l’attrezzatura da arrampicata? È proprio qui che entra in gioco il nuovo Sunlight Cliff 602 X. Invece dell’ennesima pianta standard, propone una zona posteriore variabile che si adatta al viaggio, e non il contrario. Il campervan farà il suo debutto al Caravan Salon di Düsseldorf dal 28 agosto al 6 settembre.

Sunlight amplia così la gamma X. Dopo il recente arrivo dei nuovi semintegrali UNLTD nella sua offerta di motorhome, ora tocca ai campervan. Dopo i Cliff X 600 e 640, il 602 X si presenta come alternativa più flessibile al noto 602 Adventure. Il focus cambia in modo evidente: meno “quanti posti letto si riescono a ricavare?” e più “cosa porto con me?”.

Due letti dietro è il segreto

Il cuore del progetto è il posteriore. Sunlight adotta due letti singoli longitudinali che possono essere sollevati indipendentemente l’uno dall’altro. Può sembrare un dettaglio, ma è il punto decisivo: un lato del letto può restare utilizzabile per dormire, mentre l’altro lascia spazio a bici, sci o tavole più lunghe.

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Sollevando entrambi i letti, si ottiene un vano di carico sorprendentemente ampio per un furgonato lungo 6 m, senza viti, senza complicazioni e senza lunghi interventi di trasformazione.

Il cuore del progetto è il posteriore. Sunlight adotta due letti singoli longitudinali che possono essere sollevati indipendentemente l’uno dall’altro Sollevando entrambi i letti, si ottiene un vano di carico sorprendentemente ampio Sunlight Cliff 602 X (2026) - Adatto per chi viaggia da solo o in coppia con un’impronta sportiva Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

Per chi viaggia da solo o in coppia con un’impronta sportiva, questo rappresenta un vero valore aggiunto. I camper classici, infatti, obbligano spesso a scegliere: dormire oppure caricare. Il 602 X prova a risolvere entrambe le esigenze in modo abbastanza elegante. In quest’ottica, Sunlight ha ripensato anche il bagno.

Una serie di soluzioni pratiche

Al posto della classica cellula bagno, c’è un bagno girevole con porta a serranda, vani portaoggetti e finestra dedicata. Una soluzione pensata in chiave pratica: la doccia può essere utilizzata anche all’esterno. Dopo un’uscita in bici o una giornata in spiaggia, lo sporco resta così fuori: un piccolo dettaglio che nell’uso quotidiano acquista rapidamente importanza.

La finestra panoramica OpenView porta molta luce all’interno, mentre l’illuminazione d’ambiente rende più piacevole l’atmosfera serale Al posto della classica cellula bagno, c’è un bagno girevole con porta a serranda Sunlight Cliff 602 X (2026) - Dal punto di vista tecnico non ci sono sorprese. La base resta il Fiat Ducato Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

Quanto alla dotazione, Sunlight resta sul noto livello della serie X. La finestra panoramica OpenView porta molta luce all’interno, mentre l’illuminazione d’ambiente rende più piacevole l’atmosfera serale. Nella parte posteriore, un ripiano perimetrale aggiunge ulteriore spazio di stivaggio. Nel complesso, l’allestimento appare ordinato e concreto, senza perdersi in inutili esercizi di stile.

Base tecnica super collaudata

Dal punto di vista tecnico non ci sono sorprese. La base resta il Fiat Ducato, abbinato a una pianta studiata con coerenza attorno al concetto di flessibilità. Qui Sunlight punta meno sul singolo effetto speciale e più su un insieme ben calibrato. Per chi trasporta regolarmente attrezzature ingombranti, potrebbe essere proprio questo a fare la differenza.

Sunlight punta meno sul singolo effetto speciale e più su un insieme ben calibrato Volendo si può anche sollevare un solo letto per lasciare spazio alle attrezzature Sunlight Cliff 602 X (2026) è una delle scelte migliori per chi unisce la vanlife allo sport Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

Per quanto riguarda il prezzo, il 602 X si colloca nella fascia attesa. Sunlight chiede 59.999 euro come prezzo d’ingresso. Nonostante la ricca dotazione X, il modello rimane quindi nell’orbita dei classici furgonati di serie. Il valore aggiunto deriva meno dai singoli equipaggiamenti e più dal modo in cui viene sfruttato lo spazio.

Progetti paralleli

Parallelamente, Sunlight continua a sviluppare anche il Cliff 540V Vanlife. Questo modello punta maggiormente sui viaggi di lunga durata e sui setup da workation: con grande tetto a soffietto, scala fissa, tanto spazio abitativo e cabina guida separata, somiglia più a un mini appartamento che a un camper tradizionale. Dalla community, però, è arrivato subito un feedback chiaro: il sedile singolo anteriore è troppo limitante.

Sunlight Cliff 540V Vanlife (2025) Sunlight Cliff 540V Vanlife (2025) Sunlight Cliff 540V Vanlife (2025) Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

Ora è disponibile in opzione una panchetta doppia in cabina. Questo significa: un terzo posto a sedere oppure semplicemente più flessibilità per cane, bagagli o acquisti dell’ultimo minuto. Non è una rivoluzione, ma è un passo sensato nella vita di tutti i giorni e un segnale del fatto che Sunlight ascolta i feedback.