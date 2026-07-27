Il Weinsberg CaraCompact Edition Pepper si presenta rinnovato per il nuovo anno modello e continua a essere esattamente ciò che molti cercano oggi: tanto camper in rapporto al prezzo. Più spazio, più dotazione, tre layout e un prezzo di partenza ben sotto i 70.000 euro sono ormai tutt'altro che scontati in questa categoria.

Che Knaus Tabbert stia riorganizzando il proprio portafoglio in più aree lo dimostrano già modelli come il Weinsberg CaraLife 630 LQ o i nuovi Knaus Sky TI e Van TI Plus. Nel caso del Pepper, però, non si parla di una nuova serie speciale, ma dell'evoluzione di un bestseller. Con un argomento che oggi conta quasi più di qualsiasi dettaglio di pianta interna: il prezzo.

Tante dotazione e versioni per un gamma sotto i 70mila

Il nuovo CaraCompact Edition Pepper parte, nella versione 580 MEG, da 66.990 euro. Sopra si colloca il 600 MF a 67.990 euro, mentre il 600 MEG con letti gemelli parte da 68.990 euro. Tutti e tre i modelli restano così sotto la soglia psicologica dei 70.000 euro, nonostante una dotazione di serie tutt'altro che essenziale.

Novità della gamma è il 580 MEG. Con i suoi 6,30 m di lunghezza diventa il Pepper più compatto e debutta al Caravan Salon di Düsseldorf. Le varianti già note 600 MF e 600 MEG restano attorno ai 6,70 m di lunghezza. Tutti i modelli condividono la piacevole larghezza contenuta di 2,20 m, un vero argomento a favore nell'uso quotidiano e nelle piazzole più strette.

Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - La dinette Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Un particolare del bagno Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Il soggiorno con cucina Foto Di: Weinsberg Immagini di: Weinsberg

Design aggiornato e garage posteriore più capiente

Anche sul piano estetico Weinsberg introduce novità. Una nuova grafica esterna si abbina a una parte posteriore completamente rivista, con paraurti integrato e moderni gruppi ottici posteriori a LED. Più importante, però, è ciò che non si vede subito: la parete posteriore ridisegnata crea più volume nel garage. In concreto significa più spazio per bagagli ingombranti o biciclette.

Nel 600 MEG si aggiungono inoltre portelloni del garage più grandi. A richiesta è disponibile anche una presa da 230 V, pratica per ricaricare le e-bike direttamente nel vano posteriore. Parallelamente è stato riorganizzato anche l'abitacolo. L'obiettivo: più libertà di movimento nonostante dimensioni esterne compatte. Soprattutto nella zona tra dinette, bagno e letti posteriori lunghi oltre due m, il Pepper appare così meno sacrificato.

Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Vani nella zona giorno Foto Di: Weinsberg Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Un particolare della cucina Immagini di: Weinsberg

Interni più flessibili con funzione lounge e bagno rivisto

Una delle novità più interessanti è la nuova funzione lounge della zona soggiorno. Si basa su una panca estraibile: tirandola in avanti, la superficie di seduta aumenta in modo sensibile e la classica dinette si trasforma in una piccola lounge. Insieme all'estensione orientabile del tavolo, di serie, la zona living può così essere sfruttata in modo decisamente più flessibile.

Anche il bagno è stato aggiornato. Il noto bagno comfort a parete girevole separa all'occorrenza doccia e zona WC senza richiedere ulteriore spazio. A questo si aggiungono dettagli come specchio illuminato, illuminazione ambientale e portasalviette integrato nel lavabo. Nella parte posteriore si trova inoltre un gradino estraibile per il letto, i cui vani fungono allo stesso tempo da spazio di stivaggio per scarpe o biancheria.

Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - La zona letto Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Un particolare della zona bagno Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Il guardaroba Foto Di: Weinsberg Immagini di: Weinsberg

Cucina pratica e dotazione concreta

In cucina Weinsberg resta fedele alla propria impostazione, ma cura maggiormente i dettagli. Fanno parte del pacchetto una nuova parete posteriore con oscurante integrato, un fornello a due fuochi, un lavello profondo e un'estensione del piano di lavoro a filo. Presenti anche i cassetti con chiusura soft-close. Sul 600 MF è di serie un frigorifero a compressore da 153 l.

Nel complesso, il Pepper resta esattamente ciò che ne ha decretato il successo: non un liner di lusso e nemmeno un esperimento di design, ma un motorhome semintegrale ben studiato e adatto all'uso quotidiano, con un chiaro focus sul rapporto qualità-prezzo e realizzatosu una base affidabile come uella del Fiat Ducato. Semplicemente con più spazio, dettagli migliori e una dotazione che rende ancora più interessante il prezzo d'attacco.

Il compatto 580 MEG ha una lunghezza di 6,30 m Più spazio su una lunghezza di 6,75 m: 600 MF e 600 MEG Weinsberg CaraCompact Edition Pepper (2026) - Il retro Foto Di: Weinsberg Immagini di: Weinsberg

Naturalmente anche un Pepper può essere configurato senza difficoltà oltre i 70mila euro, per esempio con tendalino, serbatoio maggiorato o soluzioni per il trasporto bici. Il punto decisivo, però, è questo: già la versione base appare sorprendentemente completa.