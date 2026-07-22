Questo camper van su base Fiat Ducato costa meno di 50.000 euro

I camper van stanno diventando più grandi, più confortevoli e purtroppo nella maggior parte dei casi anche più costosi. Con il nuovo Vantasy, Forster sceglie però una strada leggermente diversa. La gamma completamente rinnovata parte da 48.900 euro (in Germania), restando così appena sotto una soglia di prezzo ormai diventata rara. Allo stesso tempo, l’abitacolo è stato migliorato in modo percepibile.

L’aggiornamento non arriva del tutto a sorpresa. Già lo scorso anno il più economico Forster Livin' Up Pro aveva ricevuto una nuova struttura dell’arredo, che ora debutta anche sul Vantasy. In questo senso è coerente anche il fatto che, con il rinnovato modello mansardato A 699 DVB, Forster abbia già mostrato come il nuovo family feeling stilistico sia destinato a estendersi a più gamme. Sul Vantasy, questo look si abbina ora a un prezzo d’ingresso particolarmente interessante.

Gamma e dimensioni del nuovo Forster Vantasy

Dal punto di vista tecnico, molto resta familiare. Il Vantasy continua a basarsi sul Fiat Ducato ed è proposto in tre varianti. Il V 599 HB (5,99 metri) adotta il classico letto trasversale posteriore. Sopra si collocano i due modelli lunghi 6,36 metri: il V 636 EB con letti gemelli e il V 636 HB con letti posteriori sovrapposti. Larghezza (2,05 metri), altezza (2,65 metri) e massa complessiva ammessa di 3,5 tonnellate restano identiche per tutti.

Immagine di: Eura Mobil

Per quanto riguarda la motorizzazione, il più corto V 599 HB parte di serie con 88 kW (120 CV), mentre con il pacchetto Travel Line sono previsti 103 kW (140 CV). Le versioni più lunghe arrivano direttamente con 103 kW (140 CV). In aggiunta torna disponibile anche un diesel da 118 kW (160 CV), così come il cambio automatico a otto rapporti. Chi ha bisogno di più posti letto può ordinare il Vantasy anche con tetto sollevabile opzionale, completo di finestra panoramica sul tetto.

Interni rivisti: più spazio, più stivaggio e cucina migliorata

Le novità più interessanti si trovano all’interno. Forster riprende la nuova architettura dell’arredo del Livin' Up e, secondo quanto dichiarato dalla casa, guadagna circa 8 centimetri di libertà di movimento in più nel corridoio. Allo stesso tempo, i pensili aumentano la profondità fino a 16 centimetri. Ulteriori vani portaoggetti sopra le porte posteriori e nella cabina di guida dovrebbero incrementare la capacità di stivaggio senza sottrarre altro spazio a un ambiente già di per sé compatto.

Anche la cucina è stata ripensata. Secondo Forster, il blocco lineare offre circa il 50% in più di superficie di lavoro e può essere ampliato tramite un elemento estraibile. A questo si aggiungono una parete multifunzione, un fornello a due fuochi e un frigorifero da 84 litri. Può sembrare poco appariscente, ma nell’uso quotidiano dovrebbe fare la differenza proprio dove ogni centimetro conta.

Immagine di: Eura Mobil Immagini di: Eura Mobil

Novità anche per il bagno Vario con parete doccia girevole. In questo modo lo spazio compatto può essere riorganizzato a seconda delle esigenze tra lavabo, toilette e doccia. Nella zona posteriore, le reti a doghe sollevabili con supporto ammortizzato migliorano l’accesso al vano di carico. Sul V 636 EB, inoltre, i box di stivaggio sotto i letti gemelli possono essere rimossi.

Dal punto di vista estetico, il Vantasy si allontana in parte dal classico look dei modelli d’ingresso al mondo del camper van. Superfici in legno chiaro naturale si abbinano a sportelli superiori color bianco crema senza maniglie, con inserti a contrasto scuri. Rivestimenti tessili delle pareti, imbottiture più morbide, organizer e illuminazione d’ambiente puntano a rendere l’interno più accogliente.

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Dotazione, pacchetti optional e prezzo

Tra le dotazioni di serie figurano, tra l’altro, finestre a filo, un riscaldamento a gasolio da 4 kW, un serbatoio dell’acqua pulita da 85 litri e uno delle acque grigie da 90 litri. In opzione sono disponibili diversi pacchetti: l’Innovation Line include, tra le altre cose, climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettrico, strumentazione digitale, ricarica induttiva, cruise control adattivo, assistente dell’angolo cieco e cerchi in lega da 16 pollici.

Per le regioni più fredde, l’Arctic Line aggiunge tra l’altro una Combi D6E e un serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato. Alla fine, però, il punto più importante resta il prezzo: Forster chiede almeno 48.900 euro per il nuovo Vantasy. Questo significa che un camper van su base Ducato di dimensioni generose resta effettivamente sotto la soglia dei 50.000 euro, nonostante i nuovi arredi, il riscaldamento a gasolio e il bagno Vario.

Forster Vantasy FV 599 HB Immagine di: Eura Mobil Forster Vantasy FV 636 EB Immagini di: Eura Mobil

Alternative sul mercato

Naturalmente non mancano le alternative: per esempio l’insolito Karmann Dexter 555 con letto basculante, il più artigianale Kompanja Zwei L oppure il più legato alla tradizione Westfalia Sven Hedin 50 Jahre Edition su base MAN. Il Forster, però, replica soprattutto con un argomento: offre davvero molto camper van in rapporto al prezzo.