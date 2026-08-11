La McLaren F1 avrà un'erede

Gordon Murray Automotive si prepara a svelare una nuova supercar in serie limitata, destinata a essere una delle protagoniste della Monterey Car Week 2026.

Il debutto è fissato per venerdì 14 agosto al The Quail, dove sarà presentato un modello ancora avvolto nel mistero, ma già capace di attirare l'attenzione grazie a un primo teaser ufficiale.

Dedicata ai collezionisti

L'immagine permette di riconoscere una coupé estremamente bassa e larga, caratterizzata da una coda lunga, passaruota posteriori pronunciati e una presa d'aria sul tetto. Sono proprio questi elementi a suggerire un forte legame con la storia sportiva di Gordon Murray e, in particolare, con la McLaren F1 GTR degli anni '90.

Il nuovo modello arriva dalla divisione Gordon Murray Special Vehicles, dedicata alla realizzazione di vetture ancora più esclusive e orientate alla personalizzazione rispetto alla gamma tradizionale. L'azienda non ha ancora diffuso informazioni complete sulla vettura e si limita a definirla come qualcosa di "molto speciale".

Il richiamo alla McLaren F1 GTR

Il teaser contiene pochi elementi, ma alcuni dettagli appaiono particolarmente significativi. La silhouette della nuova coupé presenta una coda allungata e una parte posteriore molto larga, mentre la presa d'aria sul tetto richiama immediatamente una delle caratteristiche più riconoscibili delle vetture da competizione derivate dalla McLaren F1.

Gordon Murray S1 LM (2026) Foto di: RM Sotheby's

Il riferimento alla F1 GTR appare ancora più evidente osservando le prese d'aria laterali integrate nella carrozzeria. La soluzione sembra richiamare i condotti di tipo NACA presenti sulla S1 LM e, indirettamente, il lavoro aerodinamico delle F1 da endurance.

Allo stesso tempo, il teaser mostra una vettura apparentemente meno estrema rispetto alla S1 LM. Non s'intravedono infatti l'enorme ala posteriore e gli elementi aerodinamici particolarmente aggressivi della versione più orientata alla pista. Questo potrebbe indicare una filosofia differente: mantenere il DNA tecnico e stilistico delle speciali Gordon Murray, ma proporre una vettura maggiormente orientata all'utilizzo stradale.

Per quanto riguarda il motore, è possibile che questo modello utilizzi una versione rivista del 4.3 V12 aspirato della S1 LM con 700 CV e cambio manuale a 6 marce. Ancora qualche giorno e ne sapremo di più.

Fotogallery: Gordon Murray Automotive S1 LM (2026), il primo esemplare all'asta

53 Fonte: RM Sotheby's