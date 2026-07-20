Questa McLaren F1 GTR vale una fortuna

La McLaren F1 che vedete nelle foto potrebbe essere una delle più care nella storia. Sarà battuta all'asta a Monterey da RM Sotheby's dal 12 al 15 agosto e, secondo la casa d'aste, il suo valore di mercato è astronomico: 35 milioni di dollari (circa 30 milioni di euro).

Si tratta infatti della F1 GTR del 1996 con telaio 10R, conosciuta universalmente come la “Pop Art F1”, un esemplare unico appartenuto in passato al batterista dei Pink Floyd Nick Mason.

La storia

La McLaren rappresenta inoltre un capitolo fondamentale nella storia della F1: è il primo dei soli nove esemplari costruiti secondo le specifiche 1996, la versione più evoluta e veloce della F1 GTR, ed è uno dei due soli prototipi “Short-Tail” realizzati, insieme alla leggendaria vettura numero 01R vincitrice assoluta della 24 Ore di Le Mans 1995.

McLaren F1 GTR (1996) Foto di: RM Sotheby's

Nata nel 1995, la F1 GTR è stata aggiornata per il '96 con tante migliorie aerodinamiche e meccaniche. Per esempio, troviamo nuove estensioni nella parte anteriore e posteriore, mentre viene aumentato il carico aerodinamico per lo splitter. Anche il cambio viene modificato con un involucro in magnesio e componenti rinforzati, consentendo una riduzione di peso di circa 38 kg.

La F1 GTR 1996 diventa così la variante più veloce mai prodotta, persino più performante rispetto alla successiva versione Long Tail del 1997.

Il telaio 10R

La F1 GTR 10R lascia lo stabilimento di Woking nel dicembre 1995 come primo esemplare costruito secondo le specifiche 1996. Proprio come la vincitrice di Le Mans 01R, viene inizialmente trattenuta dalla casa madre per attività di sviluppo e collaudo.

McLaren F1 GTR (1996) Foto di: RM Sotheby's

Durante i test invernali sul circuito francese di Magny-Cours viene affidata anche a piloti ufficiali McLaren, tra cui il vincitore di Le Mans 1995 JJ Lehto. La vettura diventa anche uno strumento promozionale per il marchio, distinguendosi immediatamente grazie alla livrea rosso acceso con grafiche gialle “96 GTR”.

Nel 1996 la 10R partecipa ai test preparatori per la 24 Ore di Le Mans. Portata sul circuito della Sarthe dal team Kokusai Kaihatsu Racing, viene guidata dal pilota ufficiale McLaren David Brabham. Durante il weekend di prove ottiene il ventesimo posto assoluto e l’ottavo nella propria classe, anche se per la gara vera e propria viene scelta la vettura gemella 11R.

Da Woking alla collezione di Nick Mason

Dopo essere stata utilizzata dalla McLaren, la vettura passa nel 1999 nelle mani di Nick Mason, uno dei più celebri collezionisti automobilistici al mondo. Il batterista e fondatore dei Pink Floyd è già noto per una collezione comprendente autentici capolavori come Ferrari 250 GTO, Maserati 250F, Bugatti Type 35, Jaguar D-Type e Porsche 962.

McLaren F1 GTR (1996), l'abitacolo Foto Di: RM Sotheby's McLaren F1 GTR (1996), il motore

McLaren trasforma così la vettura per l’uso stradale, una pratica effettuata soltanto su un numero limitato di F1 GTR. Successivamente interviene anche Lanzante Limited, realtà specializzata nella conversione e manutenzione di vetture da competizione McLaren per l’utilizzo su strada.

Così, la combinazione unica di caratteristiche tecniche, livrea e precedenti proprietari rende questa F1 GTR una delle più ricercate di sempre.

Fotogallery: McLaren F1 GTR (1996)

17 Fonte: RM Sotheby's