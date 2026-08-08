Con la nuova serie UNLTD, Sunlight dimostra che i motorhome semintegrali non devono più per forza avere un’impostazione convenzionale. Il nuovo T 7033P rappresenta al meglio l’indole sportiva della gamma: 7 m di lunghezza, nessun letto posteriore fisso, ma in compenso una grande lounge abitativa, un bagno XXL e un letto basculante elettrico nella parte anteriore.

Già prima del debutto al Caravan Salon, si candida così a essere una delle novità più interessanti del nuovo anno modello. Basta uno sguardo alla pianta per capire che dietro al progetto c’è molto più di un’estetica d’effetto. Gemello tecnico del Carado T335, anche il T 7033 P punta su una zona giorno aperta con lounge posteriore e letto basculante nella parte anteriore.

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Allo stesso tempo si inserisce, accanto a modelli come il Chausson X640 o l’Ahorn Camp T 680, in una nuova generazione di semintegrali che privilegia il comfort abitativo rispetto al maggior numero possibile di letti fissi. Chi conosce Sunlight sa inoltre che il marchio dell’Algovia ha già dimostrato che un look sportivo e una reale attitudine al viaggio possono convivere senza problemi.

Una lounge cone letti basculanti

Proprio il T 7033P potrebbe quindi incuriosire molti camperisti. Al posto del classico letto posteriore fisso, qui trova spazio un’ampia lounge con divani contrapposti, che garantisce una libertà di movimento nettamente superiore rispetto alle soluzioni tradizionali. Per dormire c’è un letto basculante elettrico sopra la cabina che può scendere fino quasi al pavimento e quindi resta facilmente accessibile.

Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

In appena 7 m di lunghezza esterna si ottiene così una sensazione di spazio tipica di veicoli ben più grandi. Lo spazio recuperato, però, non va solo a vantaggio della dinette. Subito dietro, Sunlight integra un bagno passante XXL separabile, che all’occorrenza isola completamente la zona living dalla parte posteriore. Grazie all’impostazione aperta, l’abitacolo appare arioso e piacevole, senza rinunciare nella vita di tutti i giorni a dettagli pratici.

A questo si aggiungono numerosi vani di stivaggio e un grande garage posteriore, dove trovano facilmente posto biciclette, attrezzatura sportiva o mobili da campeggio. Anche dal punto di vista estetico, la nuova serie UNLTD si distingue chiaramente dall’attuale gamma Sunlight. La base è un Ford Transit nero con vistosa calandra Trail, cerchi in lega neri e tendalino nero di serie.

Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Foto Di: Sunlight Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Immagini di: Sunlight

Si aggiungono poi fiancate argentate con grafiche dinamiche, che sottolineano l’impronta sportiva senza però enfatizzare troppo il carattere off-road. All’interno, invece, Sunlight punta su linee pulite e sulla massima libertà di movimento possibile. Oltre al T 7033P, la gamma UNLTD comprende altri tre modelli.

Il compatto sotto i 7 metri

Il compatto T 7003S resta sotto i 7 m di lunghezza ed è pensato per chi preferisce soluzioni collaudate, con letti gemelli posteriori, dinette classica e bagno compatto con parete girevole. Più in alto in gamma ci sono i modelli da 7,40 m T 7433S con letti singoli longitudinali e T 7433Q con letto queen-size. Entrambi abbinano la zona notte a un bagno separato, un ampio garage posteriore e alla tipica dinette con divani contrapposti del marchio.

Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Foto Di: Sunlight Immagini di: Sunlight

Tutti e quattro i layout condividono il nuovo concetto abitativo UNLTD. Invece di concentrare quanti più mobili possibile in uno spazio ridotto, Sunlight punta su passaggi aperti e aree di movimento libere. In quest’ottica si inserisce anche il frigorifero a compressore da 137 litri, stretto ma alto, che nonostante l’ingombro contenuto offre molto spazio per la spesa settimanale.

La nuova serie UNLTD, in Germania parte da 65.999 euro per il T 7003S. Il T 7033P costa almeno 67.499 euro, mentre T 7433S e T 7433Q sono proposti a partire da 68.199 euro. Fino al 31 ottobre 2026, Sunlight offre inoltre il cambio automatico senza sovrapprezzo. Soprattutto sulla base Ford, la cosa farà piacere a molti clienti, visto che l’automatico a 8 rapporti è ormai considerato da molti un equipaggiamento desiderabile.

Sunlight UNLTD Semiintegrale (2026) Foto di: Sunlight

Chi poi volesse dare un’occhiata anche ai marchi “sorelle” del gruppo, troverà altre interessanti novità dell’universo Erwin Hymer: i van Etrusco aggiornati con la nuova T-Base e la Iconic-Line, i semintegrali Corigon rinnovati oppure i motorhome LMC rivisti. E chi preferisce restare nel mondo dei campervan compatti dovrebbe dare uno sguardo anche al nuovo Crosscamp ELMNT.