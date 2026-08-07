La nuova Dodge Charger da 600 CV ritorna con una sigla storica

Dodge rilancia uno dei nomi più iconici della propria storia. La Charger Super Bee riporta in vita una sigla amatissima dagli appassionati, reinterpretandola in chiave moderna con una ricetta che unisce tanta potenza, tecnologia e un'impostazione decisamente orientata alla pista.

In arrivo nei prossimi mesi negli USA (resta da confermare il suo debutto in Europa), si parte con la Launch Edition in tiratura limitata, alimentata dal 3.0 biturbo a sei cilindri in linea portato a 600 CV.

La massima espressione dell'Hurricane

Alla base della Super Bee c'è l'evoluzione del 3.0 Hurricane, che in questa configurazione sviluppa 600 CV e 720 Nm di coppia massima.

Rispetto alla Charger Sixpack tradizionale il guadagno è di 50 CV, ottenuto grazie all'adozione di due turbocompressori Garrett Motion da 56 mm, capaci di aumentare del 7,5% il flusso d'aria verso il motore.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027 Foto di: Dodge

Anche l'erogazione è stata completamente rivista. La coppia massima arriva già a 3.000 giri/minuto e rimane costante fino a 5.900 giri/min, garantendo una spinta vigorosa lungo tutto l'arco di utilizzo.

Dodge ha inoltre modificato il sistema d'aspirazione per migliorare ulteriormente il flusso d'aria e ha installato semiassi rinforzati, indispensabili per gestire l'aumento delle prestazioni. Non manca una nuova taratura dello scarico e dei turbocompressori per regalare un sound ancora più coinvolgente.

I numeri parlano chiaro. La nuova Super Bee scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e percorre il quarto di miglio in 11,8 secondi, risultando addirittura più veloce della celebre Charger SRT Hellcat.

Raffreddamento e aerodinamica pensati per la pista

La potenza, però, è solo una parte del progetto. Dodge definisce questa come la Super Bee più orientata alla guida in circuito mai realizzata, e le modifiche tecniche lo confermano.

Il sistema di raffreddamento è stato profondamente aggiornato. Il radiatore principale ad alta temperatura aumenta la propria capacità di oltre il 50%, mentre il circuito dedicato al raffreddamento a bassa temperatura viene più che raddoppiato.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027, il tre quarti posteriore Foto di: Dodge

Anche il frontale è completamente nuovo. I gruppi ottici ridisegnati e le prese d'aria maggiorate incrementano del 30% il flusso d'aria e permettono di generare oltre 45 kg di deportanza a 241 km/h.

A completare il pacchetto arrivano uno splitter maggiorato, un nuovo spoiler posteriore ad alte prestazioni e radiatori supplementari collocati agli angoli del paraurti, tutti elementi studiati per mantenere costanti le prestazioni anche durante un utilizzo intenso.

La Charger Super Bee monta cerchi forgiati da 20x11", abbinati a pneumatici Goodyear Eagle F1 Supercar 3 nella misura 305/35 ZR20.

L'impianto frenante è firmato Brembo, con dischi autoventilanti da 16" su entrambi gli assi, pinze anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini.

Le sospensioni adottano nuovi ammortizzatori adattivi Continuous Damping Control a doppia valvola, mentre numerosi componenti sono stati irrigiditi per migliorare la precisione di guida. Le boccole anteriori risultano fino al 50% più rigide, la barra stabilizzatrice posteriore cresce del 20%, mentre le molle aumentano la propria rigidità del 12% all'anteriore e del 6% al posteriore.

Nuove modalità di guida e look specifico

La componente elettronica gioca un ruolo fondamentale nella nuova Super Bee.

Debuttano infatti le modalità Track e Drag, sviluppate rispettivamente per la guida in circuito e per le gare di accelerazione.

La Drag Mode ottimizza il trasferimento di carico modificando il comportamento degli ammortizzatori, mentre la Track Mode interviene su sterzo, cambio, controllo di stabilità e gestione della trazione per offrire la massima efficacia tra le curve.

Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027, gli interni Foto di: Dodge

Torna inoltre il sistema Torque Reserve, che migliora le partenze con il Launch Control mantenendo i turbocompressori già in pressione prima dello scatto.

Debutta infine la funzione Race Prep, che mantiene attiva la ventola di raffreddamento anche dopo lo spegnimento del motore per abbassare rapidamente la temperatura del propulsore.

La Launch Edition sarà riconoscibile anche per il design dedicato. Tra le nuove colorazioni debutta l'inedita tinta SuckerPunch, un acceso giallo-verde che richiama immediatamente la tradizione delle muscle car americane. A questa si affianca la nuova vernice Shady, mentre chi preferisce un look più discreto potrà scegliere il Diamond Black con dettagli a contrasto SuckerPunch.

Completano il pacchetto estetico il nuovo logo Super Bee, le grafiche dedicate, i sedili sportivi con branding specifico, il volante in pelle e una targhetta identificativa sul quadro strumenti.

Dodge comunicherà prezzi, modalità di ordinazione e disponibilità della Charger Super Bee 2027 nel corso dei prossimi mesi.

Fotogallery: Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027

Fonte: Dodge