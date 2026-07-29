Dodge sta preparando qualcosa di molto speciale per l’edizione di quest’anno di Roadkill Nights. Un nuovo video teaser della Casa lascia intuire il ritorno della Super Bee, una denominazione leggendaria che manca dalla gamma da anni.

Dodge punta con decisione sulle prestazioni con l’ultima Charger. Sono già attese nuove versioni ad alte prestazioni della muscle car, con motori sei cilindri in linea e V8, e una nuova Super Bee potrebbe rappresentarne una parte importante.

Uno Sciame di api

Il teaser (che potrebbe essere stato realizzato con l’AI, oppure no) mostra uno sciame di api che si raduna attorno al semaforo di una "drag strip" mentre le luci passano dal giallo al verde. Il video dura solo circa 15 secondi e non offre alcuna anteprima della vettura. Ma è comunque un buon indizio su ciò che potrebbe essere in arrivo.

Guardate il video teaser completo qui sotto:

Il ritorno della Super Bee

La Super Bee originale debuttò nel 1968 come muscle car accessibile basata sulla Dodge Coronet. Offriva la potenza di un V8 big-block senza il prezzo elevato di altri modelli ad alte prestazioni.

Dodge non ha annunciato quale forma assumerà la moderna Super Bee, ma ci aspettiamo che possa arrivare come versione o pacchetto dell’attuale Charger. L’attuale gamma propone già il motore Sixpack biturbo, inclusa una variante ad alte prestazioni da 550 CV nella Scat Pack, ma Dodge ha lasciato intendere l’arrivo di ulteriori modelli performance.

Non è ancora chiaro se la Super Bee tornerà come una Charger più aggressiva e orientata all’uso stradale, come una serie limitata oppure in una forma del tutto inaspettata. Il debutto è atteso per l’8 agosto 2026, in concomitanza con Roadkill Nights.

Roadkill Nights è diventato il più grande appuntamento annuale del marchio dedicato alle prestazioni. L’evento del 2026 includerà gare di accelerazione lungo la celebre Woodward Avenue, oltre ad altre attività legate al mondo performance. Noi saremo lì per seguire tutto da vicino.

Dunque se Dodge riporterà davvero in auge il celebre logo dell’ape, gli appassionati probabilmente non dovranno aspettare ancora molto per scoprirlo.

52 Fonte: Dodge

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