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La Mazda RX-7 sta tornando (ma non nel mondo reale)

Gran Turismo si prepara ad accogliere la RX-Vision GT3 Evo, versione evoluta del quasi omonimo concept del 2015

Mazda RX-Vision GT3, il teaser
Foto di: Mazda
Di: Adrian Padeanu
Tradotto da: Alberto Carmone
alle 14:00
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Mazda torna a far sognare gli appassionati con l'erede spirituale della RX-7. Anche se si tratta solo di un modello virtuale.Già, perché la RX-Vision GT3 Evo si prepara a entrare nel mondo di Gran Turismo con una carrozzeria muscolosa, un'aerodinamica estrema e un'immagine da autentica macchina da competizione. 

Un video e una serie di foto teaser riportano sotto i riflettori la RX-Vision, il concept presentato nel 2015 che aveva fatto pensare al possibile ritorno di una grande sportiva Mazda con motore rotativo. Dieci anni dopo, quella promessa non si è ancora trasformata in un modello di serie. La sua evoluzione digitale, però, continua a crescere, con la nuova GT3 Evo che sembra pronta a spingere ancora più avanti il progetto.

Larghissima e minacciosa

La novità più evidente rispetto al concept originale (e alla RX-Vision GT3 apparsa su Gran Turismo Sport nel 2020) riguarda proprio la carrozzeria. La RX-Vision GT3 Evo sfoggia parafanghi sensibilmente più larghi rispetto alla precedente versione virtuale, accentuando soprattutto la muscolosità della zona posteriore.

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Le ruote sembrano ancora più immerse nella carrozzeria e i passaruota maggiorati trasformano le eleganti proporzioni della concept originale in quelle di una vera macchina da competizione. 

Anche il frontale è stato rivisto. Il teaser mostra un'impostazione più aggressiva, con elementi aerodinamici maggiorati e uno splitter anteriore più pronunciato. 

Mazda RX-Vision GT3, il teaser

Mazda RX-Vision GT3 Evo, il teaser

Foto di: Mazda

Il cambiamento è ancora più evidente osservando la coda. La RX-Vision GT3 Evo adotta un diffusore posteriore molto più importante e soprattutto un enorme alettone, talmente pronunciato da far sembrare quasi discreto quello montato sulla RX-Vision GT3 originale.

L'evoluzione tecnica della RX-Vision

Per ora, Mazda non ha fornito una scheda tecnica completa. Per avere un'idea, comunque, ricordiamo i dati della RX-Vision GT3 del 2020, che debuttò su Gran Turismo Sport nello stesso anno. 

Mazda aveva indicato per quel progetto un motore Skyactiv-R a quattro rotori, capace di sviluppare circa 562 CV e 540 Nm di coppia. Una configurazione particolarmente significativa, considerando che il motore rotativo è uno degli elementi più identitari della storia sportiva Mazda.

Mazda RX-Vision GT3, il teaser

Mazda RX-Vision GT3 Evo, il teaser

Foto di: Mazda

Non sappiamo ancora se la RX-Vision GT3 Evo manterrà questa impostazione o se riceverà aggiornamenti importanti. Al momento, quindi, qualsiasi ipotesi su potenza, peso o prestazioni deve essere considerata tale.

Detto ciò, la domanda rimane la stessa dal 2015: quando arriverà una vera sportiva di serie?

Per ora non c'è una risposta. La RX-Vision GT3 Evo può però fare ciò che le concept e le auto virtuali sanno fare meglio: alimentare l'immaginazione. 

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Fotogallery: Mazda RX-Vision GT3, il teaser

Mazda RX-Vision GT3, il teaser
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Fonte: Mazda
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