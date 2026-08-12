Il SUV più piccolo di Mazda sta per tornare. Ecco il primo teaser

La Mazda CX-3 torna a far parlare di sé, questa volta non per via di rumors ma grazie al primo teaser ufficiale, mostrato dalla Casa durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari. Indicata come "Next-generation CX-3", ha quindi tolto ogni dubbio circa il suo arrivo.

Questa prima anticipazione mostra una carrozzeria apparentemente più muscolosa rispetto alla vecchia generazione. Per ora però non sappiamo nulla sulla nuova Mazda CX-3 e non possiamo quindi avere certezze su come sarà.

Mazda CX-3 2027, cosa sappiamo

La conferma principale che arriva dal nuovo teaser è che Mazda definisce apertamente il crossover camuffato come la "next-generation CX-3", e non come una concept o una versione speciale. A quanto sembra di vedere il SUV piccolo giapponese manterrà le dimensioni della vecchia generazione (4,27 metri), con una carrozzeria più muscolosa e altezza da terra non esagerata, richiamando l’impostazione della CX-30. Il frontale sembra seguire gli ultimi temi stilistici Kodo di Mazda, con una calandra più marcata e fari più sottili, anche se le coperture rendono impossibile definire nel dettaglio elementi come la firma luminosa o le specifiche degli allestimenti.

Fotogallery: Mazda Vision X-Compact Concept (2025) 24 Fonte: Mazda

La domanda più importante però è: la nuova Mazda CX-3 arriverà in Europa? Da noi e in altri mercati è stata ritirata nel 2021 mentre altrove, come Giappone e Australia, ha continuato la propria carriera. Forse la sua presenza, ancora come teaser, all'interno delle slide potrebbe mostrare la volonta della Casa di riportarla nel Vecchio Continente e negli Stati Uniti.

Mazda CX-30 (2027) Foto Di: Mazda Mazda CX-5 (2026)

Mazda CX-3, le incertezze

Gli aspetti più importanti ancora mancanti della Mazda CX-3 2027 riguardano i powertrain e la tempistica esatta di commercializzazione. Alcune indiscrezioni collegate ai documenti finanziari di Mazda suggeriscono che la CX-3 di nuova generazione arriverà nel 2027 in Giappone, Sud-est asiatico e altre Regioni, con la Thailandia indicata come base produttiva chiave. Tuttavia, Mazda non ha ancora comunicato pubblicamente dettagli sulla gamma motori, su eventuali versioni ibride o sui piani specifici per i vari mercati, quindi questi elementi restano per ora speculativi.

Anche il posizionamento resta un punto interrogativo. Mazda ha già la CX-30 collocata tra le compatte e la CX-5. Questo lascia alla CX-3 2027 due possibili ruoli: proporsi a un prezzo inferiore rispetto alla CX-30 come vero modello d’accesso, oppure ritagliarsi una nicchia più orientata allo stile. Nessuno dei due scenari, però, è stato confermato formalmente dai canali stampa globali di Mazda.